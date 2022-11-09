Важное 09 ноября 2022, 18:14 Шойгу приказал приступить к отводу войск за Днепр Глава Минобороны Шойгу приказал приступить к отводу войск за Днепр РИА «Новости»

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. Такое распоряжение министр отдал во время встречи с командующим объединенной группировкой сил в зоне спецоперации Сергеем Суровикиным.

Суровикин доложил, что сейчас наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу Днепра. По его словам, нужно занять оборону по левому берегу реки.

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«Приступайте к отводу войск за реку Днепр», — заявил Шойгу.

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Командующий объединенной группировкой войск подчеркнул, что решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, но благодаря этому будут сохранены жизни военных и боеспособность подразделений ВС РФ.

«Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки», — сообщил Суровикин.

Он пояснил, что после маневра соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу реки. По данным Суровикина, на Херсонском направлении потери российских военных в семь-восемь раз меньше, чем у ВСУ.

«Мы думаем прежде всего о жизни каждого российского военного», — подчеркнул он.