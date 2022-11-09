Общество 09 ноября 2022, 23:35 Замглавы Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП. Его запомнят борцом за Русский мир, правду и справедливость Политолог Михайлов: Стремоусов был патриотом, который не боялся говорить правду Telegram

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Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов стал жертвой аварии — его внедорожник попал в ДТП под Геническом. Смерть чиновника назвали серьезной утратой для всей России: он был настоящим патриотом и борцом за русских людей. Не боялся говорить правду, поэтому ему верили. Жители региона любили Стремоусова, а коллеги запомнили как перспективного руководителя и человека, преданного Русскому миру.

Смертельное ДТП

Первые сообщения о гибели замглавы Херсонской области появились во второй половине дня 9 ноября. СМИ со ссылками на источники писали, что чиновник стал жертвой ДТП под Геническом. Позже информацию о смерти Стремоусова подтвердил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

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«Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП», — сказал он.

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Журналисты назвали предполагаемым виновником аварии водителя грузовика, совершившего опасный маневр. Управлявший машиной Стремоусова мужчина попытался уйти от столкновения, но не смог справиться с управлением. В итоге у автомобиля чиновника оторвало бронекапсулу от шасси. Официальных данных о подробностях ДТП пока нет.

Региональный Минздрав сообщил, что в аварии пострадали два человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Министр здравоохранения области Вадим Ильмиев выразил свои соболезнования в связи со смертью Стремоусова. Чиновнику было 46 лет. У него осталась беременная жена и пятеро детей.

Патриот, не боявшийся правды

Как отметил в разговоре с «360» политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, Стремоусов был настоящим российским патриотом. Он активно занимался эвакуацией жителей региона и считался одним из главных героев присоединения новых территорий к России.

Он знал, чем рискует, открыто выступал. На самом деле, это человек, который не боялся говорить правду. В любом случае, это большая потеря для России, для Херсонской области, он координировал все что можно в регионе Евгений Михайлов политолог, специалист по межнациональным конфликтам.

Эксперт напомнил, что пока официально причину и обстоятельства ДТП никто не озвучивал. И допустить можно все что угодно.

«Я предполагаю разные варианты, потому что Стремоусов — один из самых активных пророссийских чиновников Херсонской области и власти на него делали ставку», — заявил Михайлов.

Цель для Украины

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин был лично знаком со Стремоусовым. По его словам, замглавы Херсонской области стал целью украинских властей.

«Его бесконечное количество раз называли предателем, изменником в украинских СМИ и социальных сетях. На него покушались, что не является никаким секретом. История с этим ДТП, конечно, нуждается в расследовании», — отметил эксперт.

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Он назвал Стремоусова человеком, преданным русскому миру. За это его и ненавидело руководство Украины.

«Самое главное, что он был местным человеком, а не привезенным откуда-то в обозе наших войск. Он был родом из Херсонской области. В этом смысле его Украина вдвойне ненавидела за то, что он придерживался пророссийских взглядов», — заметил Затулин.

Замглавы региона никогда не лез за словом в карман и не боялся общаться с журналистами. Стремоусов всегда по максимуму говорил правду.

Постоянно был на передовой

Своими воспоминаниями о погибшем поделился и член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Он познакомился со Стремоусовым весной 2022 года, но успел очень сблизиться и считал его родственной душой.

Он не боялся не просто общаться с людьми: он, как никто другой из чиновников, бывал постоянно на передовой во всех смыслах — и военной, и информационной. Люди ему верили, любили, это было взаимно. Вот настоящий нормальный русский человек, часть русского мира наших южных краев Владимир Рогов член главного совета ВГА Запорожской области.

По его словам, Стремоусов был любящим и любимым мужем, а также счастливым отцом пятерых детей.

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«Ждал шестого — мальчика очень хотел. Был уверен, что он продолжит его дело в том числе. Тяжело, это большая потеря. А всем нашим врагам, которые любят танцевать на могилах и всячески глумиться над памятью ушедших людей, могу сказать: есть хорошее выражение „Они убивали нас, но не знали, что мы — семена“. В контексте Кирилла — он заложил куда больше этой основы. <…> Нелепое ДТП… Но тем не менее Кирилл сыграл свою роль — яркую, как вспышка», — заключил Рогов.

Невосполнимая утрата для России

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник запомнил Стремоусова как истинного патриота, борца за свободу и справедливость.

«Он не побоялся выступить против оголтелого украинского национализма и возглавить народ Херсонщины в его стремлении вернуться в состав великой Родины — Российской Федерации!» — заявил он.

Смерть чиновника, подчеркнул Пасечник, стала невосполнимой утратой для всей России.

Свои соболезнования выразил также врио главы ДНР Денис Пушилин. Он напомнил, что Стремоусов сделал очень многое для возвращения Херсонской области в родную гавань.

Сегодня мы все, весь Русский мир потеряли мужественного борца за справедливость, за правду, за русских людей Денис Пушилин врио главы ДНР.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо назвал погибшего заместителя очень ярким человеком, который отстаивал правду.

«И где бы он ни появлялся — он чисто и искренне говорил о том, что происходит. Мало таких людей, которые умеют донести людям правду», — подчеркнул он.

Сальдо пообещал позаботится о семье чиновника, но отметил, что, к сожалению, его уже не вернуть.