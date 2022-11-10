Общество 10 ноября 2022, 17:41 Сальдо заявил, что вся Херсонская область останется в составе России Врио главы Херсонской области Сальдо: весь регион останется в составе России РИА «Новости»

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Всю территорию Херсонской области удастся отстоять, она останется в составе России, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Он добавил, что сейчас область, действительно, переживает сложное время — приходится принимать тяжелые решения, сообщило РИА «Новости».

«Наша земля в Херсонской области, вся ее территория, все ее люди будут обязательно в составе Российской Федерации», — сказал он.

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Сальдо добавил, что справедливость восстановят, а Россия делает правое дело.

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О тяжелой ситуации в Херсоне заявил командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. По его данным, из региона на начало ноября вывезли уже более 115 тысяч мирных жителей.

Он обратил внимание, что ВСУ обстреливают плотину Каховской ГЭС. Если ее разрушат, в области произойдет серьезное затопление. Это грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра. Также Суровикин сообщил о трудностях со снабжением из-за ударов по транспортным коридорам.

На фоне сложившейся ситуации он предложил передислоцировать войска на левый берег и создать линию обороны по рубежу Днепра. Глава Минобороны Сергей Шойгу поддержал предложение и приказал отводить войска.