Новое единое пособие для семей с детьми анонсировали в России | 360°

09 ноября 2022, 08:24
Новое единое пособие для семей с детьми анонсировали в России
Президент РФ Путин потребовал с 2023 года запустить единое пособие для семей с детьми
Новое единое пособие для семей с детьми может появиться в России уже в 2023 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, написало РИА «Новости».
«Мы давно шли к тому, чтобы создать единую систему, новое единое пособие. Этот результат должен быть достигнут уже с 2023 года», — заявил российский лидер.
Реклама
По словам президента, власти шли к созданию нового пособия в течение последних нескольких лет.
Реклама
«Мы должны завершить эту работу, несмотря ни на что, должны запустить обновленную систему поддержки семей с детьми», — добавил он.
Кроме того, Россия должна регулярно улучшать и совершенствовать уже принятые меры поддержки семей, отметил Путин.
«Нужно обсудить, как сделать помощь более эффективной и свести угрозу бедности к минимуму», — сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что создание для семей таких условий, чтобы они сами могли повышать свои доходы путем приобретения новой специальности или повышения рабочей квалификации, является серьезной задачей.
Дети
Семья
Владимир Путин
Реклама
Реклама