Новое единое пособие для семей с детьми анонсировали в России | 360°

Общество 09 ноября 2022, 08:24 Новое единое пособие для семей с детьми анонсировали в России Президент РФ Путин потребовал с 2023 года запустить единое пособие для семей с детьми РИА «Новости»

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Новое единое пособие для семей с детьми может появиться в России уже в 2023 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, написало РИА «Новости».

«Мы давно шли к тому, чтобы создать единую систему, новое единое пособие. Этот результат должен быть достигнут уже с 2023 года», — заявил российский лидер.

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По словам президента, власти шли к созданию нового пособия в течение последних нескольких лет.

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«Мы должны завершить эту работу, несмотря ни на что, должны запустить обновленную систему поддержки семей с детьми», — добавил он.

Кроме того, Россия должна регулярно улучшать и совершенствовать уже принятые меры поддержки семей, отметил Путин.

«Нужно обсудить, как сделать помощь более эффективной и свести угрозу бедности к минимуму», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что создание для семей таких условий, чтобы они сами могли повышать свои доходы путем приобретения новой специальности или повышения рабочей квалификации, является серьезной задачей.