Эксклюзив 09 ноября 2022, 18:40 «Власти делали на него ставку». Политолог — о гибели Стремоусова Политолог Михайлов призвал установить истинные причины гибели замглавы Херсонщины Пресс-служба администрации Херсонской области

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Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов допустил разные причины гибели замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова. Политика в беседе с «360» он назвал одним из самых активных пророссийских чиновников Херсонской области, и власти на него делали ставку.

«Кирилл Стремоусов очень активно участвовал в операции по спасению людей. Он занимался эвакуацией жителей после предупреждения о чрезвычайных ситуациях, которые грядут в связи с обострением противостояния российских войск и ВСУ. На самом деле я думаю, что сейчас буду разбираться, почему он погиб в ДТП. Можно допустить все что угодно», — отметил Михайлов.

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Он обратил внимание, что причину ДТП официально озвучат в ближайшее время.

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«Специалисты должны изучить участок трассы, где произошло ДТП, обломки разбившегося автомобиля. Не был ли он поврежден диверсантами? Конечно, пока официальной информации не будет, все это домыслы. На самом деле я предполагаю разные варианты, потому что Стремоусов — один из самых активных пророссийских чиновников Херсонской области и власти на него делали ставку», — подчеркнул политолог.

По словам Михайлова, замглавы Херсонской области был настоящим патриотом России, одним из главных героев присоединения новых территорий к Российской Федерации.

«Он знал, чем рискует, открыто выступал, и на самом деле это человек, который не боялся говорить правду. В любом случае это большая потеря для России, для Херсонской области, он координировал все что можно в регионе», — заключил Михайлов.