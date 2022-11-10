Мир 10 ноября 2022, 23:52 Главными темами G20 станут инфляция и рецессия. От участников саммита зависит судьба мировой экономики Политолог Масленников рассказал о главных вызовах предстоящего саммита G20 YouTube

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Россия обсудит возможности поставки своих энергоносителей, а также продовольствия и удобрений на полях саммита G20 на Бали. Другой важной темой станет преодоление мирового экономического кризиса, разгар которого ожидают в 2023 году. «Большой двадцатке» предстоит проявить политическую волю, чтобы выстроить способную противостоять накопившимся проблемам систему.

Саммит без глав России и Украины

Индонезийские власти 10 ноября сообщили, что ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский не приедут на G20 на Бали. Об этом написало местное издание detikBali. У президентов, по словам министра по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана, очень плотные графики.

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Россию на саммите представит глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин может выступить на одной из сессий «Большой двадцатки» в онлайн-формате, однако официальных заявлений по этому поводу еще не было.

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Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, политолог Никита Масленников объяснил «360», что в отсутствии на саммите Владимира Путина нет ничего необычного — протокол позволяет лидеру государства отправить вместо себя премьер-министра или главу МИД.

«В данном случае поедет министр иностранных дел, это определенный сигнал со стороны России: мы сохраняем и подчеркиваем свою принципиальную заинтересованность в коллективном взаимодействии и снижении рисков в том числе возможного кризиса 2023 года», — сказал он.

Учитывая нынешнюю ситуацию, у нас делегацию возглавляет министр, который готов обсуждать пути того, как международная дипломатия может способствовать решению важнейших экономических проблем — будь то продовольственная проблема или долговая Никита Масленников политолог.

Политолог, международный эксперт и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заметил, что саммит в отсутствие Владимира Путина приобретет формальный характер.

«Был шанс обсудить в формате „Большой двадцатки“ текущие мировые проблемы, экономический кризис, которым накрывается добрая половина мира, политический кризис международных отношений, который имеет все шансы перерасти в глобальный конфликт. Но по разным причинам группа мировых лидеров из западных стран не захотела этого делать. Они решили, что будут замораживать проблемы», — уверен политолог.

РИА «Новости»

Владимир Зеленский, которого в 2022 году пригласили на G20 в качестве специального гостя, также может присоединиться к одной из встреч дистанционно. Мартынов подчеркнул, что его отсутствие как раз таки на ход саммита никак не повлияет: Украина не является страной — участницей «Большой двадцатки». Тем не менее, Зеленский настаивал на том, чтобы Россию исключили из этого международного формата.

«Я понимаю, что в этом сезоне крайне модно на любых мероприятиях, будь то заседание парламента маленькой европейской страны или крупная международная встреча, интерактивно включать комментарии Зеленского. И если не было включения Зеленского, то так себе мероприятие, но какое это к нам отношение имеет?» — задался вопросом международный эксперт.

В G20 входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея. ЮАР, Япония и Евросоюз в целом. Глава КНР Си Цзиньпин также пока не подтвердил свое участие в саммите.

Что будут обсуждать на G20

В министерстве иностранных дел России озвучили вопросы, которые поднимут на предстоящем саммите на Бали. Глава российского МИД Сергей Лавров планирует рассказать об инициативах в сфере поставок продовольствия и энергоресурсов на зарубежные рынки.

Одной из ключевых тем для обсуждения станет наращивание газового сотрудничества с Турцией. Ведомство неоднократно подчеркивало, что Россия будет поставлять свои энергоносители только по рыночным ценам, а на любые попытки искусственно их ограничить ответит прекращением поставок.

Никита Масленников добавил, что в 2022 году перед лидерами стран «Большой двадцатки» стоят очень серьезные вызовы. И главными темами для обсуждения должны стать именно вопросы экономического развития всего мира и состояние мировой экономики.

Самые острые темы сегодня — это инфляция и рецессия, которые уже затронули многие, в том числе развитые страны мира. Например, о вступлении в рецессию заявляли в Великобритании. А в 2023 году этот процесс с высокой долей вероятности затронет все экономически развитые страны мира, подчеркнул Масленников.

Это гораздо более существенное, чем текущий экономический и финансовый кризис, состояние, которое надолго затолкает всю мировую экономику в состояние «стагфляции», когда и рост слабенький, и инфляция высокая. И это коснется подавляющего большинства ведущих экономик Никита Масленников.

Лидерам стран предстоит обсудить, каким образом выстраивать мировую экономическую политику и как координировать действия. На повестке также будет стоять вопрос о росте объемов государственного долга и усугублении проблем внешних долгов у разных стран.

«Потому что, если не посылать сигналы о своих возможных действиях ближайшим партнерам по мировой экономике, можно дополнительно усилить колебания валютных курсов, что передастся на внутреннюю инфляцию. То же самое по налогово-бюджетной политике», — объяснил эксперт.

Основной задачей участников саммита G20, по словам Масленникова, должен стать поиск общего выхода из сложившейся ситуации. В том числе главам государств следовало бы пересмотреть вопросы санкционного давления, которое оказывает серьезное влияние на мировую экономику.

«Вопрос — насколько сегодня ведущие игроки обладают достаточной политической волей, чтобы несмотря на все текущие сложности начать выстраивать, воссоздавать заново ту систему международной экономической координации, которая неплохо себя зарекомендовала в ходе кризиса 2008–2009 годов», — заключил он.