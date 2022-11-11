Спецоперация 11 ноября 2022, 11:37 Стали известны подробности выхода российских войск с правого берега Днепра Корреспонденты РИА «Новости» раскрыли детали выхода ВС РФ с правого берега Днепра РИА «Новости»

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Корреспонденты РИА «Новости» в ночь на 11 ноября стали свидетелями маневра российских войск на позиции левого берега Днепра. Они сообщили подробности выхода военнослужащих.

«Видим боевые машины десантников. Они одними из последних прикрывали отход основных сил. Пока украинцы пытаются бить по нашим войскам, но вслепую», — рассказал журналист агентства.

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Он отметил, что эвакуация проходила в темное время суток, с соблюдением светомаскировки. Усиленные меры безопасности предприняли для того, чтобы дроны не могли нанести удары по российским частям.

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Корреспондент обратил внимание, что эвакуация проходила как по понтонам, так и по Антоновскому мосту, где следовала колесная техника.

Военкоры сообщили о подрыве Антоновского моста. По информации участников операции в Херсонской области, объект дорожной инфраструктуры уничтожили после выхода российских военнослужащих из города.

Ранее Минобороны РФ заявило, что ВС выводят соединения с правого берега Днепра в соответствии с планом. Его предложил главком спецоперации Сергей Суровикин, отметив, что наступило время принятия непростых решений по Херсону, о которых он уже предупреждал.