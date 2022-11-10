Образование 10 ноября 2022, 00:28 В школы вернут начальную военную подготовку. Полученные на курсе навыки лишними не будут Военный эксперт Матвийчук: начальная военная подготовка поможет молодым людям в армии РИА «Новости»

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В будущем учебном году в школах возобновят курс по начальной военной подготовке (НВП). Он войдет в два новых модуля для предмета ОБЖ. Ученики узнают, как оказывать первую медицинскую помощь, а также изучат основы стрельбы и многое другое. Специалисты уверены: лучше дети будут обладать этими навыками, но они им никогда не пригодятся, чем школьники окажутся не готовы к худшему сценарию.

Новые уроки в школах

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что курс по НВП появится в школьной программе в следующем учебном году.

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«Сейчас он готовится, до 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация, и школы его со следующего года могут использовать», — сказал он.

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Курс войдет в два новых модуля для предмета ОБЖ. Их уже включили в проект основной общеобразовательной программы. Предполагается, что они рассчитаны на старшеклассников. В ведомстве отметили, что школы смогут сами вводить курсы начальной военной и военно-морской подготовки для пятых-девятых классов, а также практические полевые занятия.

РИА «Новости»

Чему научат старшеклассников

На указанном курсе старшеклассники будут изучать строевую подготовку, средства индивидуальной защиты, а также оказание первой медицинской помощи, оружие и правила обращения с ним.

В программу также включат основы стрельбы, использование и устройство ручных гранат. Школьников научат действовать в современном общевойсковом бою, расскажут про состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата и одиночный окоп.

РИА «Новости»

Помощь с армейской перспективой

Рассчитана НВП на то, чтобы молодой человек попал в армию и сократил курс молодого бойца. У него и так всего 12 месяцев службы. Пока он пытается обвыкнутся, остается слишком мало времени на обучение и освоение военной специальности. Об этом «360» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Для этого предназначены подготовки молодого человека от 15 лет. <…> Что там должно быть? Думаю, в первую очередь — законодательные основы и право самой военной службы, чтобы он представлял, что это такое, что это не крепостничество, о котором он в книжках читал, а есть правовые аспекты. <…> Второе — это, конечно же, подготовка физическая. И третье — изучение <…> средств: пистолет Макарова, автомат Калашникова, <…> противогаз», — отметил он.

Матвийчук подчеркнул: даже если молодой человек не пойдет в армию, для мужчины эти навыки все равно не будут лишними.

РИА «Новости»

Практика из советского времени

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец в разговоре с «360» отметила, что пусть лучше дети изучают курс начальной военной подготовки, но это им никогда не пригодится, чем они будут не готовы к худшему развитию событий.

«В советское время у детей была такая подготовка. К счастью, это не пригодилось никому. Но надо понимать, что это не только обучение в плане знаний и навыков, это еще и психологическая подготовка. Дети воспринимают это гораздо проще, чем взрослые. Для них это больше элементы игры», — отметила она.

По ее словам, теоретическую часть могут преподавать учителя ОБЖ. А вот объяснять специфику обращения с оружием, наверное, все же должны профессионалы. Благодаря таким курсам у некоторых мальчиков может даже проснуться интерес к военному делу, допустила Волынец.

Осенью 2022 года сразу несколько сенаторов и депутатов Госдумы предложили вернуть начальную военную подготовку в школьную программу. Например, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. В Минобороны уже отметили актуальность инициативы и поддержали идею. По данным ведомства, на изучение предмета стоит уделять не менее 140 часов в последние два года обучения.