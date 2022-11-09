Мир 09 ноября 2022, 22:40 Республиканцы победили, но «красной волны» не случилось. Предварительные итоги выборов в Конгресс США Политолог Журавлев: выборы в Конгресс приведут США к расколу РИА «Новости»

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По предварительным итогам выборов в Конгресс США республиканцы побеждают с небольшим перевесом, хотя специалисты обещали «красный взрыв» на фоне непопулярности политики действующего демократического президента Джо Байдена. Результаты еще могут измениться как в пользу одной партии, так и в пользу другой. Но как бы ни закончились выборы, страну ждет серьезный раскол.

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«Республиканский взрыв» не случился

Британское издание The Spectator отметило, что многие правые эксперты предсказывали «красную волну» — большую победу республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США. Однако пока этого не произошло — по предварительным данным, они выиграли с небольшим перевесом.

Предварительные результаты выборов в Конгресс вызывают удивление и у американской прессы. Обозреватель Washington Post Марк Тиссен заявил, что голосование показывает глубочайший кризис республиканской партии.

«У нас самая сильная инфляция за четыре десятилетия, самый сильный обвал реальной заработной платы за 40 лет, самая сильная волна преступности с 1990-х годов, худший пограничный кризис в истории США, у нас есть Джо Байден, который является наименее популярным президентом со времен Гарри Трумэна», — передало его слова издание The Hill.

А журналисты Fox News и вовсе заявили, что находятся в шоке от того, что, несмотря на все проблемы при правящей демократической партии, предварительные результаты не показывают спрогнозированную многими «красную волну».

Политолог, политтехнолог и публицист Павел Дубравский объяснил «360», что ключевой причиной, по которой «красной волны» не случилось, стало низкое качество кандидатов от Республиканской партии. Несмотря на поддержку Дональда Трампа, они не смогли завоевать электорат своей невнятной, меняющейся на ходу риторикой.

«Второе — это споры внутри Республиканской партии, столкновения трампистов и более умеренных консерваторов», — сказал он.

Выводы делать рано

Профессор факультета права НИУ ВШЭ, американист Александр Домрин подчеркнул в беседе с «360», что пока делать выводы о результатах промежуточных выборов рано, так как порядка 45 миллионов человек голосовали по почте.

Нижнюю палату берут республиканцы, в верхней палате сохраняется интрига еще как минимум неделю: сначала придут бюллетени по почте, потом начнется бодание и пересчет голосов Александр Домрин профессор факультета права НИУ ВШЭ.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев согласился, что причина отсутствия «республиканского взрыва» кроется в голосовании по почте. На предыдущих выборах демократы, заметил эксперт, якобы подтасовывали голоса в свою пользу.

В Палате представителей в любом случае победили республиканцы, подчеркнул Домрин. Как сложится ситуация в Сенате, покажет время.

«Результаты не до конца подсчитаны, будет второй тур в Джорджии, поэтому шанс на большинство все еще есть», — подтвердил Дубравский.

Мирного отказа от власти не будет

Американское издание The Federalist обвинило демократов в нежелании говорить о тех проблемах, которые на самом деле волнуют общество — экономике и социальных гарантиях. Вместо этого правящая партия делает упор на зеленую энергетику, абстрактные «угрозы демократии» и борьбу с отменой решения Верховного суда по делу «Ро против Уэйда», которое устанавливало право на аборт для женщины.

Издание предположило, что демократическая партия не откажется от власти мирным путем даже при безоговорочной победе республиканцев.

«Демократы будут использовать все органы исполнительной власти, все инструменты правоохранительных органов, все зловредные демонстрации силы, имеющиеся в их распоряжении, чтобы остаться у власти или, по крайней мере, лишить республиканцев реальной власти», — отметили авторы статьи.

Павел Дубравский подчеркнул: если выборы покажут победу республиканцев, никаких юридических рычагов давления у демократов не останется.

«Основной способ „не отдать власть“ — это выход на улицу, массовые протесты, публичные петиции, обращения к другим конгрессменам и, возможно, давление на тех, кто оказывает сертификацию в выборах, то есть на губернаторов и секретарей штатов, чтобы они не признавали итоги», — объяснил он.

Такой ожесточенный настрой обеих сторон не сулит Соединенным Штатам ничего хорошего, уверен Дмитрий Журавлев. По его мнению, страну ждет очень серьезный раскол, как бы ни закончились выборы: каждая партия готова признать только те результаты выборов, при которых победила. Об этом стороны заявляли напрямую.

Это жесточайший кризис американской демократии. Даже если все не закончится какими-то столкновениями, неприятие победителей побежденными нам гарантировано. Страна будет расколота, как это было в 60-х по расовому признаку, но наличие нового Кеннеди у меня вызывает большие вопросы Дмитрий Журавлев научный руководитель Института региональных проблем.

С этим согласился и Александр Домрин. По его мнению, сейчас для демократов главной задачей будет выиграть президентские выборы 2024 года, и для этого партия применит любые методы.

«Демократы в 2024 году из Белого дома не уйдут, они сделают все, чтобы не пустить ни Трампа, ни кого-то другого, кто будет поддержан Трампом. Для них сейчас самая главная головная боль — не допустить республиканцев в Белый дом в 2024 году, у них есть для этого два года», — заключил он.