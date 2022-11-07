Как перемены Маска в Twitter возмутили Байдена | 360°

Мир 07 ноября 2022, 22:30 Свобода слова, фейки и массовые увольнения. Илон Маск решил радикально обновить Twitter Нововведения Маска в Twitter могут сказаться на выборах в США flickr

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Глава Tesla и SpaceX Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter не так давно — в конце октября. Однако за судьбой соцсети уже следят даже те, кто ранее ей не интересовался. Причина — действия нового начальства на пути к созданию свободной от цензуры площадки. Миллиардер тут же начал воевать с противниками своих идей. Кроме того, успел уволить большую часть сотрудников. Лишь за минувшие выходные компания попрощалась с более чем 90% сотрудников в одной только Индии.

Увольнения в Индии

За выходные организация под руководством предпринимателя Илона Маска уволила более 90% своих сотрудников в Индии, написало агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Они, правда, пожелали остаться неизвестными. И это лишь часть глобального сокращения, начатого новым владельцем соцсети. Подобная тактика серьезно истощила инженерный ресурс Twitter на потенциально растущем рынке, уверены в СМИ.

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«В компании работали чуть более 200 человек в Индии, а в результате сокращений осталось всего около дюжины. <…> Индия является ключевым двигателем роста для глобальных интернет-компаний, таких как Twitter. Тем не менее организации сталкиваются со все более строгими правилами в отношении контента, направленными на сдерживание крупных технологических фирм в стране», — пояснили в издании.

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Согласно источникам, около 70% сокращений в Индии пришлись на отделы разработчиков и инженеров. Офисы Twitter в Индии расположены в Нью-Дели, финансовой столице Мумбаи и южном технологическом центре Бангалор.

Сокращение штата в мире

Увольнения затронули сотрудников Twitter не только в Индии. По данным Bloomberg News, в компании осталось около 3700 сотрудников по всему миру. Маск активно подталкивает их к быстрому переходу на задуманные им нововведения. В некоторых случаях сотрудники даже ночевали в офисе, чтобы уложиться в поставленные предпринимателем сроки.

Сообщения об увольнениях начали поступать 4 ноября. На фоне этого Bloomberg и CNBC заявили, что Twitter планирует уволить 3700 работников. Это почти половина штата. Журналисты отметили, что такие перемены ударили по отделам модерации и безопасности. В итоге буквально в первые 12 часов после покупки миллиардером компании число агрессивных, в том числе расистских публикаций выросло на 500%. Увеличилось и количество фейков.

Теперь компания пытается вернуть часть уволенных работников. Оказалось, что некоторых сократили по ошибке.

flickr

Реакция активистов и рекламодателей

Существует целая коалиция под названием #StopToxicTwitter, состоящая из более чем 60 правозащитных групп. Активисты уже призвали крупные организации попросту бойкотировать соцсеть, написал CNBC. Ведь получается, что Маск начал плодить ненависть в Сети. А рекламные агентства посоветовали клиентам повременить с рекламой в Twitter.

«Рекламный гигант Interpublic Group рекомендовал клиентам своих агентств IPG Media Brands приостановить всю платную рекламу в Twitter как минимум на неделю после приобретения ее Илоном Маском. <…> Среди клиентов агентства — CVS Pharmacy, Nintendo и Unilever», — отметило издание.

Падение выручки и суд с экс-сотрудниками

Из-за оттока рекламодателей начала падать выручка организации. Однако сам Маск отметил в Twitter, что компания ничего не поменяла в политике модерации контента.

«Мы сделали все, чтобы успокоить активистов. Но они уничтожают свободу слова в Америке», — подчеркнул предприниматель.

Он отметил, что у компании попросту не было выбора, кроме как уволить сотрудников. Ведь Twitter терял более четырех миллионов долларов в день. Всем экс-сотрудникам предложили три месяца выходного пособия.

Но они, похоже, никакой благодарности не чувствуют. Уволенные подали коллективный иск против организации, написали в Bloomberg.

«На Twitter уже подали в суд за то, что он не уведомил должным образом о плане сокращения около 3700 рабочих мест», — отметило издание.

Дело в том, что организация со штатом более сотни человек по местным законам не может проводить массовые увольнения без предупреждения за два месяца.

РИА "Новости"

Синяя галочка за восемь долларов в месяц

Нововведения коснутся и синей галочки верификации. Теперь она будет стоить восемь долларов в месяц. Об этом заявил сам Маск.

«Нынешняя система лордов и крестьян в Twitter для того, у кого есть или нет синей галочки — это чушь собачья. Власть людям! Синий за восемь долларов в месяц», — подчеркнул основатель SpaceX.

При этом он добавил, что скорректировал цену по странам — пропорционально паритету покупательной способности. Предприниматель подчеркнул, что галочка даст возможность выкладывать длинные видео и аудио, а также сократит вдвое количество рекламы.

Более того, компания планирует поднять ежемесячную стоимость подписки — с нынешних 4,99 до 19,99 доллара. Из пакета исключат доступ к статьям новостных изданий без просмотра рекламы.

Влияние Twitter на выборы в США

Все это вызвало беспокойство даже у политиков, которые, казалось бы, не имели прямого отношения к соцсети. По данным телеканала NBC. изменения могут негативно сказаться на промежуточных выборах в США, которые пройдут 8 ноября.

По словам специалистов, теперь любой сможет купить синюю галочку и выдать себя за кандидата или политика. Однако, со слов бизнесмена, правила верификации аккаунтов знаменитостей не меняются. Им просто придется платить по восемь долларов в месяц за заветную отметку.

Действия Маска осудил сам президент США Джо Байден. Политик назвал Twitter площадкой, которая «извергает ложь по всему миру».

«В Америке больше нет редакторов», — возмутился он.

Купленная Маском соцсеть — основная площадка политического диспута и агитации в США. Сейчас многие уверены, что победят республиканцы. И политологи рассматривают такой вариант, что партия поддержит миллиардера в борьбе за свободу слова в Twitter. В таком случае бизнесмен выйдет победителем.