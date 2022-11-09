Общество 09 ноября 2022, 19:17 Начальную военную подготовку в школах сделают обязательным предметом Глава Минпросвещения Кравцов: НВП введут для школьников в рамках уроков ОБЖ РИА «Новости»

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Начальную военную подготовку в школах будут вводить в рамках уроков ОБЖ. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, сообщил ТАСС.

Он пояснил, что курс по начальной военной подготовке в школах будет обязательным.

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«[Курс будет] в рамках предмета ОБЖ, а предмет ОБЖ обязательный», — сказал Кравцов.

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Модуль, который анонсировали в октябре в рамках проекта ФООП среднего общего образования, рассчитан на старшеклассников. Панируется, что на уроках они будут учиться обращаться с автоматом Калашникова, оказывать первую помощь, изучать принципы действия оружия и боеприпасов.

Ранее глава ведомства анонсировал со следующего учебного года введение в школах курса по начальной военной подготовки. Курс хотят разработать к началу января, затем потребуется его апробация, написал RT.

Минздрав России поддержал предложение о восстановлении военных кафедр в медицинских вузах.