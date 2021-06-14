Мрачный старт Евро, арест блогера Хованского и ужесточение антиковидных мер в Москве. Неделя в фотогалерее

Отложенный на год чемпионат Европы по футболу стартовал. В Санкт-Петербурге за оправдание терроризма арестовали блогера Юрия Хованского. Резкий всплеск случаев ковида вернул в Москву ограничения. Ресторанам и барам запретили работать по ночам, а студентов отправили сдавать сессию удаленно.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 7 по 13 июня, — в фотогалерее «360».

Начало Евро

Чемпионат Европы в 2020 году отложили из-за пандемии коронавируса. В этом году Евро все-таки смог стартовать. Матч открытия провели сборные Италии и Турции. Встреча прошла 11 июня на «Стадио Олимпико» в Риме.

Счет в начале второго тайма открыли после того, как турецкий футболист Мерих Демирал забил в свои же ворота. И первый гол Евро-2020 стал автоголом. Такое произошло впервые в истории европейского турнира. Италия по итогам встречи одержала 28-ю победу подряд и впервые за 39 игр на чемпионатах Европы забила три мяча в игре.

Страшный эпизод произошел на следующий день в матче группового этапа чемпионата между Данией и Финляндией. На 42-й минуте полузащитник Кристиан Эриксен двигался к боковой линии, но внезапно рухнул на газон. Его начали откачивать врачи. Прибыла бригада реаниматологов. Они смогли запустить сердце 29-летнего футболиста.

В это время его партнеры по команде окружили врачей, чтобы за происходящим нельзя было наблюдать с трибун. Когда Эриксен пришел в себя, его с кислородной маской на лице увезли в госпиталь. Матч доиграли в тот же день. Он закончился со счетом 1:0 в пользу Финляндии.

Россияне 12 июня встретилась с командой Бельгии и проиграли со счетом 0:3. Автором голов стали Ромелу Лукаку и Тома Менье. Забив первый мяч, Лукаку подбежал к камере и закричал: «Крис, я люблю тебя». Вместе с Эриксеном он играет в миланском «Интере».

Хованский и песня за гранью

В Санкт-Петербурге 9 июня задержали блогера Юрия Хованского. В 2014 году он спел на стриме песню с восхвалением теракта на Дубровке. Его обвинили в оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности. Санкция по этой статье предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо от пяти до семи лет лишения свободы.

Блогер признал свою вину. 10 июня суд отправил его в СИЗО до 8 августа. Защита Хованского настаивала на домашнем аресте или запрете определенных действий. Арест адвокаты считают несправедливым и собираются его обжаловать.

«Мы все делаем глупости. Юрий исполнил эту песню семь лет назад в нетрезвом виде на каком-то стриме. Это был экспромт», — заявила юрист Виктория Мартыненко.

В Москве ужесточили ограничения

На фоне резкого роста заболеваемости ковидом в Москве ужесточили ограничительные меры. Введение пропускного режима, как и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, не планируется. Но рестораны, бары и развлекательные заведения снова не будут работать с 23:00 до 06:00. Закрыты будут фуд-корты, зоопарки и детские комнаты в торговых центрах.

Мэр столицы Сергей Собянин объявил 15–19 июня нерабочими днями. При этом работникам сохранят заработную плату. Таким образом, длинные выходные в столице продлятся девять дней — с 12 по 20 июня. Исключение сделано для организаций, деятельность которых нельзя ограничить в соответствии с указом президента РФ.

Переносить ЕГЭ не планируется. Но общегородской выпускной в парке Горького будет отменен. Студенты МГУ, МГТУ имени Баумана и частично Высшей школы экономики перешли на дистанционный режим учебы. Сессию они тоже будут сдавать удаленно.

В Центре имени Гамалеи не исключили, что в Москву пришел новый, более заразный штамм. По мнению профессора Анатолия Альтштейна, это может быть индийский вариант коронавируса.

Расстрел у самостроя

Утром 9 июня житель Сочи Вартан Кочьян застрелил двух судебных приставов в Адлере. Нападение произошло на улице Просвещения.

Сотрудники ФССП пришли к Кочьяну с постановлением о сносе постройки. Но он заявил, что это его земля и он ее никому не отдаст. Вместо подтверждающих это документов мужчина взял ружье и открыл огонь по мужчинам. Альберт Агозян и Андроник Матевосян погибли на месте. Им было 35 и 36 лет.

В тот же день Кочьян был задержан и арестован. На допросе он заявил, что годами пытался узаконить землю, на которой находилась его постройка, но ему не давали это сделать.

В региональном МВД объяснили, что в 2019 году в этом районе произошел крупный пожар. Тогда погибли 11 человек. После этого администрация потребовала через суд признать возведенные там постройки незаконными. Иск был удовлетворен.

Постепенно бараки начали сносить. Но Кочьян продолжал сопротивляться этому. Перед тем как начать стрелять в приставов, он заявил, что у него есть некое письмо о том, что судебное решение еще якобы не принято. На этом его аргументы закончились, и мужчина стал стрелять в сотрудников.

Ответ на «форумчаночку»

Юрист из Санкт-Петербурга Эльнара Троицкая подала в суд на Ксению Собчак. Поводами стали видео на канале телеведущей и шутка про «форумчанок», наводнивших Петербургский международный экономический форум. По мнению ведущей, девушки прибыли на ПМЭФ, чтобы поохотиться на богатых спонсоров.

Причиненные моральные страдания Троицкая оценила в 50 миллионов рублей. В ответ Собчак удивилась, что шутка так задела юриста. Она пояснила, что слово «форумчаночка» — всего лишь название для женщин, которые пришли на форум. А среди них, по ее мнению, есть дамы с разными целями. При этом в сюжете с полей ПМЭФ ведущая четко сказала: «А еще специфические охотницы за VIРами, которые активизируются раз в год. Я называю их „форумчаночки“».

По словам Собчак, у иска навряд ли есть судебная перспектива. Вероятно, поэтому она не спешит предлагать Троицкой примирение. Нельзя исключать, что все это могло быть взаимным пиаром. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Внезапная пощечина

Во время визита в департамент Дром 8 июня президент Франции Эммануэль Макрон решил пообщаться с простыми гражданами. Но ничего хорошего из этого не получилось. Один из местных жителей, спрятав свое лицо под маской, попытался ударить политика по лицу.

Его быстро оттеснила полиция. Президент после этого направился в гостиницу, а любителя раздавать пощечины арестовали. Вместе с ним был задержан его сообщник. В домах обоих прошли обыски. У приятеля обидчика Макрона нашли оружие и книгу Адольфа Гитлера.

На допросе ударивший президента мужчина заявил, что пощечина была спонтанной и он на самом деле не хотел этого делать. В итоге суд признал его виновным по статье о насилии в отношении наделенного властью лица и отправил в тюрьму на четыре месяца.

Макрон попросил не придавать случившемуся большого значения и пообещал, что и впредь будет общаться с простыми французами.

Свидетели рассказали о «Буке» в деле MH17

На слушаниях в суде Нидерландов по делу о крушении рейса MH17 в 2014 году впервые озвучили показания свидетелей. Несколько человек заявили, что видели пуск ракеты зенитного ракетного комплекса «Бук» из Амвросиевки в сторону пассажирского лайнера.

Допрос свидетелей вели представители Совместной следственной группы и судья. Показания свидетелей, которые заявили, что видели пуск ракеты, отклонили. Судья Хелейн Керстенс-Фокенс заявила, что следователи отвергли эту версию, потому что указанная зона находится слишком далеко от места, где Воеing 777 пропал с радаров.

Следующее заседание состоится 17 июня.

Катастрофа Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines произошла 17 июля 2014 года. Самолет выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер потерпел крушение в Донецкой области Украины. На борту находились 298 человек. Все они погибли.

По версии международных следователей, к этому причастны россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. В ССГ считают, что они доставили на Украину установку «Бук», из которой был сбит самолет. Материалы расследования российской стороны при этом игнорируются.

Неспортивное поведение Украины

Украинская сборная по футболу 6 июня презентовала форму с лозунгами «Слава Украине!» и «Героям слава!». Помимо этого, на экипировку были нанесены очертания карты Украины вместе с Крымом. В футболке сделал селфи президент страны Владимир Зеленский. Он назвал форму особенной и шокирующей. Эффект не заставил себя долго ждать.

Российский футбольный союз обратился к UEFA с жалобой на то, что Украина нарушает правила организации. После коротких разбирательств украинской сборной разрешили оставить только надпись «Слава Украине!», признав, что в сочетании со вторым лозунгом формулировка приобретает политический смысл. Карта с Крымом UEFA не смутила. В организации сослались на то, что ООН не признает полуостров частью РФ.

Но Украинская ассоциация футбола решила не останавливаться и продолжила продавливать лозунг дальше, сделав его официальной футбольной кричалкой.

На Евро украинская сборная попала в группу С вместе с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией. Первую встречу в своей политизированной форме украинцы проведут 13 июня против нидерландской сборной.

«Большая семерка» собралась в Великобритании

В британском графстве Корнуолл 11 июня открылся саммит «Большой семерки». Он проходит в очном формате. Мероприятие впервые в таком качестве посетил и президент США Джо Байден.

Зарубежные журналисты считают, что G7 будет обсуждать с Байденом Россию в преддверии его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. А российские политологи полагают, что на встрече глава Штатов попытается заручиться поддержкой коллективного Запада.

Итоги саммита пока не подведены, но Байден успел заблудиться, а 12 июня нарушил королевский протокол. Согласно правилам, члены королевский семьи должны являться последними на мероприятия, а также первыми их покидать. Но Байден с первой леди США прибыли на встречу на несколько минут позже Елизаветы II. Британская королева, несмотря на это, была приветлива с президентом США. Это стало их первой встречей с момента его вступления в должность американского лидера.

Премьеры Бузовой-Шанталь

Целым событием стало и выступление Ольги Бузовой на сцене МХАТа имени Горького. Поющая телеведущая исполнила роль Беллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин». На пресс-показе она сорвалась на крик, после чего другой номер уже исполняла под фонограмму.

Решение театра привлечь скандальную звезду встретили неоднозначно. Актер Сергей Безруков порадовался, что до этого момента не дожил великий режиссер Константин Станиславский. Критик Николай Песочинский предупредил, что МХАТ превращается в коммерческий проект. Цены на билеты, по его словам, были заоблачные.

Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков не стал отрицать, что МХАТ хайпанул, когда позвал Бузову. По его мнению, она может стать послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса.

Не удержались от комментариев даже в РПЦ. Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что театры вправе приглашать непрофессиональных актеров, если это требуется для спектакля.

Премьеры состоялись 11 и 12 июня. Сама Бузова заявила, что у нее все получилось и она очень довольна. Помимо этого, девушка пообещала расти во всех смыслах и радовать зрителей дальше.