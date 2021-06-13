Байден нарушил королевский протокол на G7

Президент США Джо Байден нарушил королевский протокол на саммите G7. Он прибыл на переговоры вместе с супругой Джилл позже королевы Великобритании Елизаветы II.

Чета Байденов приехала на торжественный прием, опоздав на несколько минут, сообщило издание Daily Star. В итоге они появились на мероприятии позже королевы. Вместе с Елизаветой II на приеме был принц Уильям, а также Кейт Миддлтон, принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз.

Согласно королевскому протоколу, на любые мероприятия гости должны приходить раньше членов королевской семьи. Уходить же монархи должны первыми, а гости могут уехать только только после них.

При этом авторы статьи отметили, что нарушение протокола не испортило расположение Елизаветы II. Королева общалась со всеми гостями приветливо. Встреча Байдена и британской королевы произошла впервые с момента инаугурации американского лидера.

Саммит стран «Большой семерки» (G7) проходит на юге Англии в графстве Корнуолл с 11 по 13 июня. После его завершения Байден отправится на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры намечены на 16 июня.