Задержание Хованского прославило ужасную песню. Как стала возможной насмешка над «Норд-Остом»?

Блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге за публичное исполнение песни с восхвалением теракта на Дубровке. Правда, теперь омерзительная песня разлетелась по соцсетям, хотя раньше о ней почти никто не знал. И это лишь верхушка проблемы.

По данным следствия, Хованского задержали за публичное исполнение песни, содержащей призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Текст песни посвящен теракту на Дубровке и тому, как блогер был бы не против повторения чего-то подобного.

При этом доподлинно неизвестно, когда она была записана. По информации депутата Госдумы Василия Власова, чьим помощником недолгое время был блогер, Хованский за нее объяснялся в полиции в 2014 году. Сам задержанный еще в феврале 2021 года говорил, что исполнял песню не для широкой публики и вообще сожалеет и извиняется.

«Я пел ее перед группировкой нацистов и радостным Андреем Нефедовым», — сказал тогда блогер.

Хованский также отметил, что «выкладывать такое — это ужасно» и тот факт, что он где-то когда-то что-то спел, вовсе не значит, что это можно публиковать и слушать. Впрочем, он также заметил, что все это никак не уменьшает его вины.

Видеоролик с исполнением песни был выложен на YouTube третьим лицом около года назад. Именно он недавно привлек внимание правоохранительных органов.

Похоже, блогер понимал, что за свою песню может огрести проблем, ведь на видео с задержанием он несколько раз спросил, связано ли происходящее с песней о теракте на мюзикле «Норд-Ост».

Свою вину Хованский признал, а в его квартире нашли множество интересных предметов.

Депутат Власов, с которым раньше работал блогер, считает, что задержанием Хованского пытаются нанести вред партии ЛДПР.

«Почему-то именно сейчас, накануне выборов в Госдуму его задержали силами спецназа. <…> Выводы напрашиваются сами собой: стреляют по Хованскому, а метят в ЛДПР», — подчеркнул депутат.

В чем проблема задержания?

Задержание Хованского действительно вышло громким, возможно, даже слишком. И дело тут вовсе не в ЛДПР, а в том, что песня, за которую его будут судить, теперь стала популярной. Его выступление на стриме валялось в YouTube с жалкими парами тысяч просмотров.

Теперь, когда все внимание СМИ направлено на блогера, песню успели по несколько раз перезагрузить на тот же YouTubе. А Telegram-каналы поспешили опубликовать сие «творчество», попутно запикав и закрыв звездочками некоторые слова. Только от этой цензуры толку никакого нет, потому что все и так все понимают.

Стало ли кому-то легче от того, что мы узнали, что треш-блогер Хованский когда-то пел, что теракт на мюзикле «Норд-Ост» — «это классно», и просил «проспонсировать какой-нибудь новый теракт»? Да, его песня, безусловно, отвратительная, мерзкая и попросту аморальная, но теперь о ней узнали все, в том числе и те, кому такой посыл может быть по душе.

То, что сделал Хованский, — это абсолютно недопустимо, но давайте держать в голове, что он не занимался распространением песни и извинился за ее исполнение. Разве не было бы разумнее просто заблокировать и изъять песню через Роскомнадзор? Нужно ли было это показательное задержание и кричащие заголовки СМИ? Что изменится от размусоливания этой темы и того, что очередной блогер оказался человеком с сомнительными ценностями? Его задержание привело к популяризации абсолютно аморальной и уничижительной песни, которую теперь услышат все, в том числе и жертвы «Норд-Оста».

Как избежать повторения?

Впрочем, сейчас лучше сфокусироваться на другом моменте. Почему Хованский позволил себе спеть подобную песню перед нацистами. Неужели трагедия теракта на Дубровке не вызывает никакого отклика.

По словам бывшего уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Павла Астахова, проблема кроется в невежестве и элементарной неграмотности людей. Из-за этого они ощущают себя вне закона и позволяют себе подобные выходки.

«Нужно говорить о введении разъяснительной работы просветительского характера. Если его не воспитали в семье и не объяснили, что говорить о гибели детей и людей в таком ключе аморально, то нужно объяснять, что такие вещи недопустимы», — подчеркнул собеседник «360».

Проблема в том, что сегодня в интернете и среди молодежи есть запрос на «треш-контент, мусорную и безнравственную информацию». У людей сменилась шкала ценностей, а этому никто не противостоит. Более того, телевидение, наоборот, поощряет подобное поведение. По мнению Астахова, в самых рейтинговых программах в прайм-тайм показывают именно таких людей.

Вместо того, чтобы объяснять, насколько это безнравственно и как быстро это приводит к преступлению, у нас их начинают восхвалять и делать героями сегодняшнего дня Павел Астахов бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ.

Еще одна проблема — нехватка образования у молодежи. Часто в школах дети не успевают на уроках истории дойти до таких событий, как чеченские войны и их последствия. Соответственно, и осознать весь масштаб и ужас таких событий, как теракт на Дубровке, они неспособны.

«Это вопрос к тем, кто занимается непосредственно этим. Я не понимаю, чем у нас занимаются министерства просвещения, честно скажу. Два министерства существует, так или иначе отвечающих за образование и науку. И ну как-то не видно повышения образованности среди наших детей, повышения нравственности и каких-то моральных качеств. Как-то все наоборот», — заявил Астахов.

Нехватка знаний по-настоящему остро ощущается, если посмотреть на проводимые опросы. Например, в 2012 году, через 10 лет после теракта на мюзикле «Норд-Ост», ФОМ провел опрос среди 1500 респондентов старше 18 лет — жителей 100 городских и сельских населенных пунктов в 43 субъектах РФ. Уже тогда чаще других впервые о террористическом акте слышали люди от 18 до 30 лет.

В 2019 году вышел подкаст, посвященный событиям на Дубровке. Создатели в начале одного из выпусков сделали вставку с опросом молодежи по этой теме. Людей спросили, знают ли они, что такое «Норд-Ост». Вот какие ответы можно было услышать: «Нет», «Не слышала», «Не знаю», «Честно, не знаю», «Норд что?», «Вообще без понятия», «Что-то знакомое, но не помню», «Скорее всего, ветер», «Операция, связанная со Второй мировой войной», «Норд-Ост — это что-то северное. Это связано с кораблеплаванием». Конечно, были и те, кто вспомнил, что речь идет о теракте, произошедшем в их детстве. Один из отвечающих сказал, что про «Норд-Ост» слышал от своего деда.

Незнание — это самая главная проблема. Если человек не знает прошлого, если он не осознает всю степень ужаса тех событий, то он и не будет чувствовать вину за прослушивание, создание или поддержку песен, подобной той, что исполнил Хованский.

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора.