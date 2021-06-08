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    08 июня 2021, 20:29

    Макрон призвал не придавать значение полученной от незнакомца пощечине

    Александра Ломейко

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не стоит придавать серьезное значение полученной им пощечине. Он отметил, что продолжит проводить встречи с французами.

    Макрон подчеркнул, что решившиеся на подобный поступок не заслуживают внимания к себе. Его слова привело РИА «Новости».

    «Не надо позволять агрессивно настроенным лицам овладевать дебатами, они этого не заслуживают», — сказал президент Франции.

    Пощечину Эммануэлю Макрону дал мужчина во время визита президента в департамент Дром в рамках предвыборной кампании. Инцидент произошел после посещения лицея в коммуне Тэн-л’Эрмитаж.

    «Все хорошо. Надо придавать ограниченное значение этому инциденту, который, я думаю, единичен. Это не должно затмевать остальные важные темы, которые затрагивают жизнь многих», — отметил французский лидер

    Руки распустил один из стоявших за ограждением людей, лицо его было скрыто под медицинской маской. Обидчика Макрона схватили за руки и оттеснили охранники. По делу задержали двух человек.

    Сотрудникам безопасности и охраны президента, скорее всего, грозит увольнение. Ударившего Макрона, по мнению экспертов, максимум оштрафуют.