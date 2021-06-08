Макрон призвал не придавать значение полученной от незнакомца пощечине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не стоит придавать серьезное значение полученной им пощечине. Он отметил, что продолжит проводить встречи с французами.

Макрон подчеркнул, что решившиеся на подобный поступок не заслуживают внимания к себе. Его слова привело РИА «Новости».

«Не надо позволять агрессивно настроенным лицам овладевать дебатами, они этого не заслуживают», — сказал президент Франции.

Пощечину Эммануэлю Макрону дал мужчина во время визита президента в департамент Дром в рамках предвыборной кампании. Инцидент произошел после посещения лицея в коммуне Тэн-л’Эрмитаж.

«Все хорошо. Надо придавать ограниченное значение этому инциденту, который, я думаю, единичен. Это не должно затмевать остальные важные темы, которые затрагивают жизнь многих», — отметил французский лидер

Руки распустил один из стоявших за ограждением людей, лицо его было скрыто под медицинской маской. Обидчика Макрона схватили за руки и оттеснили охранники. По делу задержали двух человек.

Сотрудникам безопасности и охраны президента, скорее всего, грозит увольнение. Ударившего Макрона, по мнению экспертов, максимум оштрафуют.