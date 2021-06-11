Украине придется прикрыть националистский слоган на Евро-2020

Игрокам сборной Украины по футболу придется прикрыть слоган «Героям слава!» на футболках во время матчей Евро-2020. Требование озвучили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Выполнение Украинской ассоциацией футбола поставленных условий будут проверять перед каждым матчем чемпионата Европы. Следить за этим поручат делегату UEFA, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Союза.

«Украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган „Героям слава!“ на внутренней стороне воротника футболки», — отметили в UEFА.

Лозунги «Слава Украине» и «Героям слава!» УАФ утвердила официальными футбольными символами страны. Президент ассоциации Андрей Павелко заявил, что между УАФ и UEFA достигнута договоренность о размещении слогана «Героям слава!» на форме.

Если Украина проигнорирует требование UEFA, то ее могут оштрафовать и даже снять сборную с турнира. Борьбу страны за лозунг объяснили попыткой Украины самоутвердиться.