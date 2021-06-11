Спектакль «Чудесный Грузин» с певицей Ольгой Бузовой позволил хайпануть МХАТу имени Горького. При этом сработали и другие факторы, заявил художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

«Конечно, мы хайпанули, безусловно. Я думаю, что здесь сработал комплект факторов. Во-первых, новый МХАТ, новая репертуарная политика. Во-вторых, Сталин как тема, и, конечно, Ольга Бузова. Этот треугольник, достаточно сложный, сработал», — процитировало худрука РИА «Новости».

По словам Боякова, в постановке нельзя проследить однозначные оценки, так как идет важнейший разбор этических обстоятельств. В спектакле затрагиваются такие вопросы, как можно ли обманывать людей, играть в политические игры и пожертвовать любовью ради революции.

«Поэтому мы Ольгу Бузову и позвали, мы думаем, что она станет послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса», — заявил худрук.

Он добавил, что изначально на роль Бэллы Шанталь хотели пригласить других актрис. Бояков решил отдать роль Бузовой после личной встречи.

«Я увидел ее энергию, поверил, у меня возник резонанс, эмпатия, и мы сразу договорились», — рассказал он.

Спектакль «Чудесный грузин» Ренаты Сотириади рассказывает историю Иосифа Сталина. Премьера намечена на 11 и 12 июня.