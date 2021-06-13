Врач сборной Дании рассказал, как реанимировали Эриксена

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание прямо во время игры против финнов. Сразу после этого у футболиста был пульс, но внезапно он пропал, рассказал врач датской сборной Мортен Боэсен. Было принято решение начать реанимационные мероприятия.

«Сначала он дышал, у него был пульс, но внезапно все поменялось. И, как вы видели, мы начали делать ему искусственное дыхание. Нам удалось реанимировать Кристиана. Когда его везли в больницу, он разговаривал со мной», — привело слова врача Associated Press.

В конце первого тайма Эриксен потерял сознание. Медики сделали футболисту непрямой массаж сердца, после чего игрока отправили в госпиталь. В связи с потерей сознания Эриксена матч прервали. В UEFA сообщили, что врачам госпиталя удалось стабилизировать состояние Кристиана Эриксена. Поле футболист сборной Дании покидал в сознании. Через почти два часа после происшествия футбольный матч возобновили. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу финской команды.