Сочинские власти годами ведут войну с самостроями. Страдают при этом обычные люди

Пенсионер из Адлера расстрелял приставов, объяснив это защитой своего дома. Незаконные постройки на «золотой» земле черноморского побережья оказались ценнее двух человеческих жизней. Но многие сочувствуют стрелку и считают его борцом за правое дело. В городе активно взялись за самострой и сносят даже многоэтажки и жилые комплексы, построенные с нарушениями. И это нравится не всем.

Утром 9 июня житель Адлера застрелил двух судебных приставов. Они пришли к мужчине с постановлением о сносе постройки. Вартан Кочьян решил выразить свое несогласие не только словами, но и действием. Схватив охотничье ружье, он выстрелил в сотрудников УФССП, которые скончались на месте от ран.

После стрельбы Кочьян сдался полиции. Нападавший рассказал, что ему не давали оформлять землю, на которой он жил с четырех лет и которую считал своей собственностью. Кочьян также заявил, что не жалеет об убийстве приставов, но признал, что ему не хотелось решать вопрос таким образом.

Постройки Кочьяна были признаны незаконными в июле 2019 года. Как выяснилось на суде, власти не только не разрешали строительство, но даже не получали уведомлений о возведении объектов. Хотя житель Адлера и обжаловал это решение, суд не нашел оснований для отмены сноса построек, отметив, что Кочьян даже не пытался их узаконить.

«Золотая» земля

Один из соседей Вартана Кочьяна заявил, что для многих нелегальные постройки на улице Просвещения были дополнительным источником дохода. За 43 квадратных метра в гаражном кооперативе давали порядка 10 миллионов рублей, так что местным жителям было что терять. Но постройки на улице Просвещения вообще не должны были возводиться — это полоса отчуждения железной дороги.

Самострой — бич любого курорта, тем более на морском побережье. Впервые за нелегальных застройщиков в Сочи взялись накануне Олимпиады-2014. Тогда в список на снос вошло более 600 объектов, в том числе несколько зданий на улице Просвещения. Впрочем, незаконными признают не только гаражи и бараки.

Иногда под снос отправляются многоэтажки и даже целые жилые комплексы. Одно из таких громких дел — снос ЖК «Рубин-2». В 2017 году все документы застройщика были в порядке. Но в 2019-м администрация города оспорила это решение. Тогда дом уже был практически достроен, часть квартир куплена.

Источник фото: YouTube

Снос жилого комплекса провели рано утром. Когда собственники квартир примчались на место, первый этаж уже был разрушен. Судебные приставы и чиновники не предъявили никаких документов на снос и отказались говорить с людьми. Подробный видеоотчет об этих событиях можно найти в YouTube.

Разрушить могут и уже заселенные здания. В жилом комплексе «Люксембург» из списка под снос люди живут уже два года. Якобы проведенная в феврале 2018 года комиссия Роспотребнадзора и пожарной инспекции установила, что в комплексе нет электричества, газа, площадки не забетонированы, а территория не благоустроена.

Вот только в УК не припомнят таких гостей, а все коммуникации были заведены в ЖК в конце 2017 года и приняты соответствующими актами. После того, как вскрылись махинации с разрешениями на самострой, многие чиновники получили уголовные сроки, рассказал Fоrbеs.

Недавно в Сочи был осужден городской чиновник. Он не доложил о выявленном самострое по улице Ленина и не предпринял никаких мер по устранению нарушений. Виновного приговорили к году условно с испытательным сроком на год, а также лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, рассказал Yuga.ru.

Доверяй и проверяй

Руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков в разговоре с «360» пояснил, что потенциальным покупателям жилья нужно убедиться, что здание стоит на регистрационным учете и не было нарушений при строительстве.

«По идее, гарантировать, что купленное жилье впоследствии не окажется признано самостроем, должен Росреестр. Но бывали инциденты, когда признавали, что право собственности было выдано с нарушениями. Поэтому гарантий дать никто не может, нужно самим все проверять», — сказал Константин Барсуков.

Он отметил несовершенство законов, из-за которого часто страдают простые люди. Если в свое время были выданы разрешения на строительство и за 10 лет дом был несколько раз перепродан, то при обнаружении каких-то ошибок в разрешительных документах страдает последний покупатель.

«Но нарушение-то было со стороны чиновников. В таком случае государство должно давать какие-то компенсации. Они, конечно, установлены, но в соответствии с кадастровой стоимостью — и большой вопрос, насколько они соотносятся с реальностью. Поэтому покупатель должен сам оценивать все риски», — подытожил эксперт.

Адвокат МКА «Аронов и Партнеры» Евгений Розенблат рассказал «360», что люди могут заключить специальный договор о долевом участии, после чего деньги направляются на определенный счет и просто так деться оттуда никуда не смогут. Но если договор заключен с каким-то посредником, вернуть свои средства дольщики смогут только через суд и процедуру банкротства застройщика.

«Можно включиться в Реестр требований кредиторов. Тогда в случае банкротства вся собственность застройщика будет продана и разделена между несостоявшимися жильцами. Но тогда можно получить или ничего, или очень незначительную сумму. Есть еще несколько механизмов, но, как показывает практика, вернуть свои деньги в полном объеме будет весьма проблематично», — пояснил адвокат.

Легализация строительства

Евгений Розенблат отметил, что самострой можно вполне легально узаконить. Во-первых, нужно подтвердить право собственности на земельный участок, на котором возведено строение. Во-вторых,— постройка должна соответствовать всем градостроительным и иным нормам.

«Точнее — должна соответствовать на дату возведения постройки или ее регистрацию. А в-третьих, эта постройка не должна нарушать права и законные интересы иных лиц, например соседей. При соблюдении всех этих условий шансы на то, что постройку признают законной, достаточно велики», — сказал адвокат.

Сам по себе самострой не может легализоваться, то есть недостаточно просто прожить там пару десятков лет и получить право собственности. Права должны быть зарегистрированы в Росреестре. Длительность проживания может быть некоторым плюсом, но все равно нужно пройти формальную процедуру.

Это достаточно трудоемкая история. Чтобы доказать, что самовольная постройка может перейти в область обычного корректного имущества, нужно принести достаточно много документов: акт обследования, который подтвердит, что постройка действительно существует, технические экспертизы о соблюдении многочисленных требований.