Финляндия обыграла Данию в матче Евро-2020

Футболисты сборной Финляндии обыграли национальную команду Дании в матче Евро-2020. Встреча была прервана почти на два часа после того, как датский футболист Кристиан Эриксен потерял сознание.

Матч прошел в субботу, 12 июня, в Копенгагене и завершилась со счетом 1:0 в пользу финской команды.

Гол на 60-й минуте встречи забил Йоэль Похьянпало. Датчан Пьер-Эмиль Хейбьерг на 74-й минуте полузащитник не смог реализовать пенальти.

В конце первого тайма Эриксен потерял сознание. Медики сделали футболисту непрямой массаж сердца, после чего игрока отправили в госпиталь. В связи с потерей сознания Эриксена матч прервали. В UEFA сообщили, что врачам госпиталя удалось стабилизировать состояние Кристиана Эриксена. Поле футболист сборной Дании покидал в сознании.

Дания и Финляндия выступают на Евро-2020 в группе B. Помимо них в группу попала сборная России и национальная команда Бельгии..