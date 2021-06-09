Житель Адлера расстрелял приставов, чтобы защитить свой дом. До этого он годами пытался узаконить постройку

Вартан Кочьян утром 9 июня застрелил двух судебных приставов в Адлере. Они пришли к нему с постановлением о сносе постройки. Кочьян заявил, что это его земля и он ее никому не отдаст, но подтвердить это он пытался только словами.

Родная земля

Вартан Кочьян открыл огонь 9 июня, когда судебные приставы прибыли к дому на улице Просвещения с исполнительным листом о сносе самовольных построек. Он застрелил двух сотрудников, а потом сдался полиции.

Источник фото: телеканал «360»

В краснодарском управлении Следственного комитета рассказали, что стрельба велась из охотничьего ружья. Кочьян стрелял не только в приставов, но и в мужчину, которого привлекли к сносу. Врачи оказали ему помощь, его жизнь вне опасности.

В Росгвардии заявили, что у нападавшего не было лицензии на владение оружием. Открыто уголовное дело по статьям УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Убийство».

После стрельбы Кочьян объяснил, что пытался зарегистрировать постройку, но ему не давали.

«С четырех лет я в этих домах живу. Они довели — не давали землю оформить. <…> Негодяи. Не все продается, если продается, то я ничего не продаю. Это земля моих родителей, моих детей. Мне 61 год, и я не жалею. Не хотелось так, конечно», — сказал Вартан Кочьян.

По его словам, администрация идет против народа. Вместо того, чтобы помочь жителям, власти якобы заинтересованы делать бизнес на этой территории.

«48 квартир здесь. Давайте наведем здесь порядок, сделаем стоянку для машин, сделаем детскую площадку. Нет. Забрать и сделать магазины и ларьки. Все им денег мало», — возмутился житель Адлера.

Кочьян высказал сожаление о том, что оставшуюся жизнь проведет за решеткой.

Судя по информации из банка данных исполнительных производств, Федеральная служба судебных приставов трижды взыскивала долги с Кочьяна. Первое дело открыли в 2016 году, тогда на недвижимость наложили арест. В 2018-м возбудили дело о взыскании почти 200 тысяч долга. Еще одно производство о взыскании тысячи рублей исполнительского сбора начали в 2019 году.

Лакомый кусочек у моря

По словам очевидцев, Кочьян не мог успокоиться после убийства судебных приставов и три раза выстрелил в трактор.

Сосед задержанного в разговоре с «360» заявил, что Кочьян был против уничтожения построек, потому что для многих это был дополнительный источник дохода. У него были документы об идущих судебных разбирательствах и о том, чтобы якобы суд не выносил решения о сносе строений.

Другой местный житель заявил, что постройки на улице Просвещения не должны были возводиться, потому что это полоса отчуждения железной дороги.

Занимавшийся продажей квартиры в этом месте житель Адлера рассказал, что эта земля всегда была лакомым кусочком для многих. Все дело в том, что это место находится в двух минутах от моря. За 43 квадратных метра в этом кооперативе, по словам собеседника «360», дают около 10 миллионов рублей.

Пожар и решение о сносе

Как рассказал замглавы УВД Сочи Александр Папанов, на месте, где были расстреляны приставы, три года назад произошел пожар. По данным kp.ru, летом 2018 года горело кафе-шашлычная. Пламя распространилось на стоявший рядом трехэтажный самострой. Тогда погибли 11 человек.

Владельца заведения и его арендатора признали виновными в причинении смерти по неосторожности. Каждый из них получил по полгода в колонии-поселении. Суд признал строения самовольными и подлежащими сносу. Часть незаконных построек уже снесли.

Борьбу с самостроем в Сочи начали еще перед Олимпийскими играми. Тогда в список вошло более 600 объектов, в том числе несколько зданий на улице Просвещения, список публиковал РБК.

Администрация Сочи добилась признания построек Кочьяна незаконными в июле 2019 года. На суде власти заявили, что не просто не разрешали строительство, но что даже не получали уведомления о возведении объектов. Кочьян обжаловал это решение, но суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены сноса построек. Тот же суд решил, что житель Адлера не пытался узаконить свои постройки.

Борьба с самостроем в Сочи стала действительно глобальной. Здание Кочьяна всего в несколько этажей, но без разрешения в городе построены многоэтажки и даже целые жилые комплексы. Директор МУП «СтройПроектСервис» Константин Дзеранов объяснял, что для каждого дома разрабатывается свое решение: какие-то объекты сносят полностью, в каких-то избавляются только от отдельных незаконных этажей, писал сайт kp.ru.