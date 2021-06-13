«Может быть индийский вариант»: в Центре имени Гамалеи объяснили резкий рост случаев ковида в Москве

Вакцинация сейчас единственная надежда, чтобы не допустить дальнейшего роста заболеваемости ковидом, заявил «360» вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн. Он объяснил, почему ситуация с вирусом так резко изменилась.

По мнению специалиста, ухудшению эпидемической обстановки способствовало нарушение правил профилактики. Многие ходят без масок или носят ее на подбородке, не хотят работать удаленно, нарушают социальное дистанцирование, отметил специалист.

Он обратил внимание, что особенно высокие показатели заболеваемости фиксируют в Москве. За минувшие сутки ежесуточный прирост составил 7704 случая COVID-19. Это на тысячу больше показателей за 12 июня. Альтштейн не исключил, что в столице циркулирует новый, более заразный штамм коронавируса.

«Скорее всего, это может быть индийский вариант. Сейчас на этот счет проходят исследования. Поэтому вакцинироваться очень важно. У „Спутника V“ эффективность 90 процентов. Может быть, с новым штаммом она может быть чуть ниже, но все равно это защита», — подчеркнул профессор.

Чтобы остановить взрывной рост заболеваемости в Москве ужесточат ограничительные меры. С 13 по 20 июня будут закрыты фуд-корты, зоопарки, детские комнаты в торговых центрах. Рестораны, бары и другие точки общепита ночью смогут работать только навынос. Развлекательные заведения будут полностью закрыты.

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