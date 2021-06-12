Сборная России проиграла Бельгии на Евро-2020

Сборная России по футболу проиграла свой стартовый матч на чемпионате Европы. На стадионе в Санкт-Петербурге бельгийцы оказались сильнее — итоговый счет 3:0.

Первый гол после ошибки Андрея Семенова на 10-й минуте забил Ромелу Лукаку. Форвард оказался на свободном пространстве в штрафной Антона Шунина и отправил мяч в сетку ворот. Второй гол был забит на 34-й минуте встречи. Российский вратарь справился с первым ударом, но Тома Менье оказался первым на добивании.

На 89-й минуте игры Ромелу Лукаку установил окончательный счет. Оторвавшись от защитников сборной России, он ворвался в штрафную и пробил Антона Шунина сильным ударом.

Эта победа вывела бельгийцев на первое место в группе B. В другом матче в этом квартете Финляндия оказалась сильнее команды Дании. Игра завершилась со счетом 1:0. Встречу омрачила госпитализация лидера датчан Кристиана Эриксена.

Следующую игру сборная России проведет против сборной Финляндии 16 июня. Бельгийцы сыграют с датчанами 17 июня.

Чемпионат Европы по футболу стартовал 11 июня. Он продлится до месяц, до 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург.