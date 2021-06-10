Свидетель по делу MH17 заявил, что не видел ЗРК «Бук» в Донбассе

Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах заявил, что не видел ЗРК «Бук» во время военного конфликта на востоке Украины. Мужчина является свидетелем по делу о крушении самолета рейса MH17.

Цемах — единственный человек, который причастен к боевым действиям в интересующей следствие локации и которого можно допросить.

«Что касается MH17, он не был в этом районе в тот день, он также не знает, что именно делал в тот день и где был. <…> Цемах на протяжении конфликта на востоке Украины никогда не видел ЗРК „Бук“, в том числе в Снежном», — сказал судья Дагмар Костер, который с 7 июня проводит в Нидерландах слушания по этому делу по существу. Его процитировало РИА «Новости».

Ранее адвокат обвиняемого Олега Пулатова — Сабине тен Дуссхате — допросила Цемаха. По ее мнению, он мог бы рассказать, передвигался ли ЗРК «Бук» через КПП между Торезом и Снежным в день авиакатастрофы.

Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 идет в Нидерландах с 9 марта 2020 года. Обвиняемые по этому делу — россияне Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляют два нидерландских и один российский адвокат. Остальных фигурантов дела судят заочно.

Малайзийский Boeing 17 июля 2014-го выполнял рейс MH17. Он летел из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина считает виновными в катастрофе ополченцев. Те заявляют, что у них не было средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов проводит расследование.