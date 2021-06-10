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    10 июня 2021, 14:09

    Свидетель по делу MH17 заявил, что не видел ЗРК «Бук» в Донбассе

    Наза Салех Захи

    Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах заявил, что не видел ЗРК «Бук» во время военного конфликта на востоке Украины. Мужчина является свидетелем по делу о крушении самолета рейса MH17.

    Свидетель по делу MH17 заявил, что не видел ЗРК «Бук» в Донбассе

    Цемах — единственный человек, который причастен к боевым действиям в интересующей следствие локации и которого можно допросить.

    «Что касается MH17, он не был в этом районе в тот день, он также не знает, что именно делал в тот день и где был. <…> Цемах на протяжении конфликта на востоке Украины никогда не видел ЗРК „Бук“, в том числе в Снежном», — сказал судья Дагмар Костер, который с 7 июня проводит в Нидерландах слушания по этому делу по существу. Его процитировало РИА «Новости».

    Ранее адвокат обвиняемого Олега Пулатова — Сабине тен Дуссхате — допросила Цемаха. По ее мнению, он мог бы рассказать, передвигался ли ЗРК «Бук» через КПП между Торезом и Снежным в день авиакатастрофы.

    Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 идет в Нидерландах с 9 марта 2020 года. Обвиняемые по этому делу — россияне Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляют два нидерландских и один российский адвокат. Остальных фигурантов дела судят заочно.

    Малайзийский Boeing 17 июля 2014-го выполнял рейс MH17. Он летел из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина считает виновными в катастрофе ополченцев. Те заявляют, что у них не было средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов проводит расследование.