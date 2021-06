Первый матч Евро-2020 завершился с разгромным счетом

Первый матч чемпионата Европы по футболу прошел на «Стадио Олимпико» в Риме. Сборная Италии уверенно победила команду Турции со счетом 3:0.

Первый тайм, несмотря на преимущество итальянцев, завершился без забитых голов. Подопечные Роберто Манчини несколько раз требовали поставить пенальти за попадания мяча в руки игроков сборной Турции, но арбитр не увидел нарушений.

Первый гол Евро оказался автоголом. Мерих Демирал на 52-й минуте срезал мяч в свои ворота. На 66-й минуте встречи форвард Чиро Иммобиле с близкого расстояния отправил мяч мимо вратаря сборной Турции. Окончательный счет был установлен на 79-й минуте. Лоренцо Инсинье отправил мяч в дальний угол ворот Угурджана Чакыра.

Перед игрой прошла церемония открытия чемпионата Европы. На ней выступил оперный певец Андреа Бочелли. В рамках мероприятия исполнители Мартин Гаррикс, Боно и Эдж представили песню We Are The People.

Помимо Италии и Турции в группе А играют Уэльс и Швейцария. Им предстоит сыграть 12 июня в 16:00. Сборная России играет в группе B. Первый матч подопечные Станислава Черчесова проведут после бельгийцев 12 июня в 22:00.