Следствие отклонило показания свидетелей о пуске ракеты по MH17 из украинской зоны

Следствие по MH17 отклонило показания свидетелей о запуске ракеты из зоны ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судью.

Следственная группа отклонила показания двух свидетелей, которые заявляли, что видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судью Хелейн Керстенс-Фокенс.

«В досье говорится о показаниях двух свидетелей в сентябре 2014 года, которые были переданы Россией Совместной следственной группе (ССГ). Это пара украинских беженцев из Снежного, которые сейчас живут в России», — сказала судья на слушаниях в среду.

Накануне на слушаниях в суде Нидерландов по делу о крушении рейса MH17 в 2014 году впервые озвучили показания свидетелей. Несколько человек заявили, что видели пуск ракеты зенитного ракетного комплекса «Бук» в сторону самолета.