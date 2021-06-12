Байден «заблудился» на саммите G7. Видео

Американского лидера Джо Байдена сняли на видео в ресторане во время саммита «Большой семерки» (G7) в британском графстве Корнуолл. Многие СМИ сочли поведение главы Белого дома странным и предположили, что Байден «заблудился».

Кадры опубликовал телеканал ITV News в своем Twitter-аккаунте. На видео видно, как Байден входит на веранду ресторана, где находятся журналисты. В какой-то момент глава Белого дома останавливается и озирается. Присутствующие поинтересовались у него, как проходит саммит, на что Байден ответил, что мероприятие «очень хорошее».

Некоторые СМИ сочли такое поведение американского президента странным. Они предположили, что Байден «заблудился».

После короткого общения с журналистами Байден продолжил кого-то искать, вероятно, свою супругу Джилл. Немного позже она появилась с другой стороны веранды и позвала супруга.

Президент США Джо Байден 11 июня впервые на посту американского лидера посетил саммит G7. Зарубежные журналисты считают, что «Большая семерка» будет обсуждать с ним Россию в преддверии переговоров с Путиным. По словам российских политологов, на встрече глава Штатов попытается заручиться поддержкой коллективного Запада.