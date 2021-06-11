Исполком УАФ утвердил футбольные лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!»

Исполком Украинской ассоциации футбола единогласно утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!». Об этом заявил президент УАФ Андрей Павелко.

По его словам, эти лозунги являются уникальным национальным футбольным кодом, который объединяет всех украинцев.

«Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов „Слава Украине!“ и „Героям слава!“, которые уже много лет приветствуют миллионы наших болельщиков в родной стране и мире», — написал Павелко на своей странице в Facebook.

Глава УАФ назвал это историческим решением. Помимо этого, исполком поддержал предложение Павелко и одобрил футбольную символику Украины.

«Отныне вместе с малым гербом УАФ в виде трезубца с маркировкой „Украина“ на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей БПЛА на международной арене и в матчах национальных команды смогут использовать большой герб — карту Украины и тризуб в центре», — добавил он.

Накануне UEFA запретил украинской сборной использовать на своей форме лозунг «Героям слава!». В организации объяснили, что в сочетании с другим лозунгом — «Слава Украине!» — он приобретает политический смысл. При этом карту Украины с очертаниями Крыма UEFA разрешил оставить на экипировке. В РФС это решение назвали опасным прецедентом.