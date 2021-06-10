Репутацию Хованскому сделали скандалы. Положит ли им конец уголовное дело

Блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге за публичное исполнение песни с восхвалением теракта на Дубровке. За плечами у этого человека ни один скандал: такие истории стали частью профессиональной деятельности Хованского. Станет ли уроком последний, сказать сложно.

Следователи нагрянули к блогеру 9 июня. Его квартиру обыскали, а его самого задержали и доставили на допрос в СК. Предполагается, что Хованский в начале июля 2020 года исполнил в квартире на Пушкинской улице песню, в которой были призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганда. Посвящалась она трагедии «Норд-Оста». Блогеру готовятся предъявить обвинения и выбрать меру пресечения.

Шутки за гранью

Юрий Хованский — выходец из Пензенской области. Ему 31 год, выпускник Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Вуз окончил заочно, с отличием. Давно перебрался в северную столицу.

Опыт блогерства у Хованского довольно внушительный, но на своем жизненном пути он успел сменить множество амплуа. Выступал в стендапе, делал стримы на видеоигры, выпускал подкасты, подался в рэп-музыку. На YouTube-канал Хованского подписаны около 4,5 миллиона человек.

Засветился Юрий Хованский и в политике — как помощник депутата Госдумы Василия Власова. Во время работы в ЛДПР он во время стримов собирал жалобы и передавал их юристам партии. Полгода назад удостоверение помощник депутата у блогера отозвали по рекомендации высшего совета ЛДПР.

«Увы, Хованский не идеальный человек. Он не всегда корректно высказывался, некоторые его шутки были за гранью», — охарактеризовал блогера в беседе с «360» Власов.

Провокации как визитная карточка

Имя Хованского известно многим. Но знают его больше как скандалиста и провокатора, а не как комика или политика.

«Именно эти персонажи, типа Хованского, формируют сознание наших детей. Открытый наркоман, который, не стесняясь в этом, признается и употребляет наркотики открыто. Алкоголик, который пьет в прямом эфире. Ролики сугубо дегенеративного характера», — отозвался о деятельности блогера его коллега и писатель Дмитрий Пучков, слова которого привел РЕН ТВ.

Одним из этапов становления Хованского было его противостояние с фанатами российского рока. Молодой человек посвятил песню покойному Виктору Цою, в которой оскорбил лидера группы «Кино», и записал якобы кавер на «Звезду по имени Солнце», приправив его нецензурщиной.

Чем-то не понравились Хованскому и песни Noize МС (Ивана Алексеева). О своей нелюбви блогер говорил, не стесняясь в выражениях и подбирая неприличные метафоры. В 2014 году в Санкт-Петербурге Хованский и Алексеев подрались.

Закрепилась за блогером сомнительная слава любителя шуток про мам, которые он без устали распространял в Сети. Ситуация немного изменилась в 2017 году, когда вышла песня Хованского, записанная вместе с Дмитрием Маликовым. Композиция «Спроси у своей мамы» иронично рассказывала о смене поколений и их кумиров.

Позже Хованский подался в рэп-баттлы и начал писать рэп. В октябре 2016 года вышел его клип «Батя в здании», где блогер в привычной манере оскорблял своих оппонентов. Ни выпущенный позже альбом, ни живые концерты не принесли ему особенной славы. Зато на очередной выпад Хованского в сторону Noize МС обратил внимание рэпер Oxxxymiron.

В 2019 году Юрию Хованскому не понравился дизайн логотипа, который сделал для него Артемий Лебедев. За экспресс-разработку блогер заплатил 100 тысяч рублей, а потом в 20-минутном видео обматерил результат. Впрочем, от придуманного Лебедевым оформления блогер так и не отказался.

Казалось бы, нынешний скандал — один из длинной череды тех, какими уже известен Хованский. Но связан он с трагическими событиями 2002 года, когда террористы захватили заложников в Театральном центре на Дубровке в Москве. Они удерживали работников, зрителей и актерский состав мюзикла «Норд-Ост» в здании в течение трех дней. В результате спецоперации погибли, по официальным данным, 130 человек.

В своей песне Хованский намекнул, что был бы не против повторения подобного. На YouTube ролик появился около года назад (когда именно он был записан, неизвестно). Недавно на него обратили внимание правоохранительные органы, а после задержания блогера песню стали активно распространять в Сети.