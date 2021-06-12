Власти Москвы разъяснили новые антиковидные ограничения

Введение пропускного режима, как и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, в Москве не планируется. Об этом заявила заместитель мэра города Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что несмотря на рост заболеваемости ковидом, кампания по сдаче ЕГЭ в Москве продолжится. Работу временно приостановят только городские учреждения дополнительного образования, сообщило РИА «Новости».

«Все московские поликлиники, больницы, медучреждения, а также детские сады продолжат свою работу в привычном режиме», — добавила она.

Ракова обратила внимание, что за два последних месяца среди заболевших на 35%, выросла доля людей в возрасте 18-35 лет. Это почти треть от общего объема пациентов с ковидом. В ближайшие дни в городе для для COVID-диагностики перепрофилируют еще пять поликлиник. А к середине следующей недели число КТ-центров достигнет 30.

«Сейчас в Москве по плану развернуто порядка 14 тысяч коек для приема заболевших коронавирусом, из которых заполнено 78%», — добавила Ракова.

За минувшие сутки в столице выявили 6701 новых случаев коронавируса. Чтобы приостановить рост заболеваемости мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который вводит нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, длинные выходные в столице продлятся с 12 по 20 июня.

Помимо этого, с 13 июня работодателям рекомендовали перевести на удаленку не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет.

С 13 по 20 июня будут закрыты зоопарки, фудкорты и детские игровые комнаты в ТЦ. Заведения общепита временно не смогут работать с 23:00 до 06:00. Исключение будет сделано для работы на вынос и доставки заказов. Также останавливается ночная работа в клубах и барах, на дискотеках и в караоке.