Француза приговорили к тюрьме спустя два дня после пощечины Макрону

Мужчина, который ударил Макрона по лицу, получил четыре месяца тюрьмы. На решение суду потребовалось всего два дня. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на французское телевидение.

Прокуратура запросила ему 1,5 года тюрьмы, а судили его по статье о насилии в отношении наделенного властью лица. Максимальное наказание по ней — три года лишения свободы и крупный штраф.

Президент Франции Эммануэль Макрон приехал в департамент Дром 8 июня. Он поприветствовать местных жителей, подошел к ограждениям и тут же получил пощечину от мужчины в медицинской маске. Охранники его скрутили, а полиция позже задержала еще двух человек, у одного из которых нашли книгу Адольфа Гитлера.

На следующий день после происшествия Макрон призвал не уделять внимания агрессивным людям, а задержанный признался, что не хотел этого делать.