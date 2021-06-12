Игру Бузовой на сцене МХАТ прокомментировали в РПЦ

Русская православная церковь (РПЦ) отреагировала на участие ведущей и певицы Ольги Бузовой в новой постановки МХАТ имени Горького о молодости вождя Иосифа Сталина. Мнением в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» поделился глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион.

«Театры вправе приглашать непрофессиональных актеров, если это требуется для спектакля», — заявил он.

Премьера спектакля «Чудесный грузин» прошла 11 июня. Бузова заявила, что у нее все получилось, но впереди еще предстоит много работы, ей нужно расти во всех смыслах. Артистка поблагодарила за теплый и позитивный прием. Постановку покажут еще раз 12 июня. Бузова играет в ней Беллу Шанталь.

Приглашение бывшей ведущей «Дома-2» во МХАТ вызвало неоднозначную реакцию. Актер Сергей Безруков порадовался, что великий театральный режиссер Константин Станиславский не дожил до этого момента. Художественный руководитель театра Эдуард Бояков заявил, что МХАТ хайпанул, когда позвал в спектакль Бузову. Но в этой постановке нужен был образ человека, который принадлежит массовой культуре. По мнению театрального критика Николая Песочинского, МХАТ показал, что превращается из общедоступного в коммерческий театр.

В соцсетях посмеялись и посчитали, что театр не дорос до уровня артистки, отметило Ura.ru.