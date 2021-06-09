Пощечина Макрону оказалась спонтанной

Мужчина, который накануне отвесил пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону, заранее не планировал этого делать. Как сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на близкие к расследованию источники, он рассказал об этом на допросе.

По данным телеканала, двух задержанных по делу о нападении на Макрона решили пока оставить под стражей.

8 июня французский лидер в рамках своей президентской кампании приехал в департамент Дром. Он захотел поприветствовать местных жителей и подошел к ограждениям, за которыми стояли люди. Мужчина в медицинской маске из толпы внезапно ударил главу Франции ладонью по лицу. Охранники схватили обидчика президента за руки и оттеснили. По этому делу задержали двух человек. У одного из них дома во время обыска нашли книгу Адольфа Гитлера.

На следующий день Макрон призвал не придавать значения случившемуся. По его словам, агрессивные люди не заслуживают внимания. Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала «360», что отвесившему пощечину Макрону вряд ли грозит серьезное наказание — его только оштрафуют, а сотрудникам президентской охраны достанется.