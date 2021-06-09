Суд зарегистрировал иск юриста к Собчак на 50 млн рублей

В Останкинском суде Москвы зарегистрировали иск юриста Эльнары Троицкой о защите чести и достоинства к Ксении Собчак. Об этом РИА «Новости» рассказали в суде.

«Иск зарегистрирован», — заявил собеседник и добавил, что дату его рассмотрения пока не назначили.

Ранее на Петербургском международном экономическим форуме Собчак задала Троицкой, которая находилась на мероприятии в качестве гостя, вопрос «На какую панель вы пришли?» Сама юрист рассказала в телевизионном эфире, что ее эти слова задели. Она требует компенсацию в 50 миллионов рублей.

Собчак в своем Telegram-канале выразила сожаление, что ее вопрос Троицкая приняла за оскорбление.

«Спрашивать у модных девушек бренды одежды — нормально. Спрашивать, на какую панель они пришли — нормально, на ПМЭФ все дискуссии называются панелями. <...> Не думаю, что у этой инициативы есть судебная перспектива, конечно, но с нашими судами возможно все. В любом случае мне жаль, что вы восприняли это как оскорбление», — написала телеведущая.