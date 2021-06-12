Адвокат заявил о процессуальных нарушениях при аресте Хованского

Защита Юрия Хованского собирается обжаловать его арест. Адвокаты считают, что при избрании меры пресечения были допущены процессуальные и другие нарушения. Об этом заявила гендиректор фирмы «Лучшие юристы» Виктория Мартыненко.

По ее словам, защита ходатайствовала о домашнем аресте или запрете определенных действий для Хованского, для избрания такой меры были все основания, сообщило РИА «Новости».

«Мы все делаем глупости. Юрий исполнил эту песню семь лет назад в нетрезвом виде на каком-то стриме. Это был экспромт. Но он ее не выкладывал в интернет, а значит, не распространял», — подчеркнула Мартыненко.

Она напомнила, что в 2014 году блогер уже давал пояснения правоохранительным органам. Никаких претензий к нему не было, добавила юрист.

В отношении Хованского возбуждено уголовное дело из-за песни, в которой содержатся публичные призывы к терроризму. Санкция по этой статье предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы до семи лет.

Речь идет о песне Хованского о «Норд-Осте». Теракт произошел в 2002 году. Группа боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила заложников во время показа мюзикла в театре на Дубровке. По официальным данным, жертвами стали 130 человек.