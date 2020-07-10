Клинцевич призвал подать встречные иски за дискредитацию России по делу MH17

Нидерланды поспешили с подачей иска к России в Европейский суд по правам человека. Пока нет ни одного доказательства вины нашей страны, а основное разбирательство продолжается. Об этом заявил «360» член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, история вокруг теракта с человеческими жертвами подходит к концу. Но американские и украинские спецслужбы продолжают использовать ее по дискредитации России. При этом сенатор отметил, что рано или поздно мир узнает истинную правду, так как скрыть ее нельзя.

А потом надо начинать подавать встречные иски. Четко, как это умеют наши правоохранительные органы, собрать необходимый материал и доказать всему миру, какая провокация была совершена американскими и украинскими спецслужбами по дискредитации России Франц Клинцевич член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности.

При этом сенатор пояснил, что нужно требовать компенсацию, так как на протяжении шести лет Россия несла имиджевые, инвестиционные и моральные потери.

Он подчеркнул, что еще не закончилось первое судебное заседание, а тут же на Россию уже подали в суд. Все действие он назвал спектаклем европейской демократии, законности и справедливости, который придется досмотреть до конца.

Правительство Нидерландов заявило о подаче иска в Европейский суд по правам человека к России за «ее роль» в крушении рейса MH17 на юго-востоке Украины. Кабмин заявил, что намерен передать всю информацию о случившемся, которая есть в его распоряжении. Документы и доказательства могут использовать родственники жертв катастрофы. О своем решении Нидерланды уведомят Совет Безопасности ООН, где Россия является основным членом.

Boeing «Малайзийских авиалиний» потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Причиной трагедии тогда же назвали запуск зенитной ракеты. Официальный Киев обвинил в применении вооружения ополченцев, но они объяснили, что ракет у них нет. После этого обвинять начали Россию. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к крушению самолета на территории соседней страны.

Расследованием крушения занялась сборная группа прокуроров от Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины. Российской стороне не разрешили участвовать в процессе, но приняли ее доказательства. Обвиняемыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин — Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым стал гражданин Украины Леонид Харченко. Суд выдал международные ордера для их ареста.