Дело Дарьи Дугиной раскрыли. Что известно об убийце журналистки

Вечером 20 августа в Подмосковье погибла дочь известного философа, журналистка Дарья Дугина. Днем в понедельник ФСБ сообщила о раскрытии убийства. Исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк, которая находилась в России со своей несовершеннолетней дочерью. По некоторым данным, ребенка могли использовать для прикрытия, уже сейчас предполагаемая убийца находится в Эстонии. «360» собрал хронологическую картину преступления, а также все известные факты о его заказчиках и исполнительнице.

Взрыв в Подмосковье

Поздним вечером 20 августа стало известно о взрыве белого внедорожника Land Cruiser Prado. Машина взорвалась на Можайском шоссе — в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа. «360» опубликовал кадры с места происшествия.

На место прибыли правоохранители, они оцепили территорию. Там же находился политолог и философ Александр Дугин. В пострадавшем автомобиле находилась его дочь, журналистка Дарья. Она погибла на месте. В связи с этим соболезнования выразили многие известные личности, включая главу ДНР Дениса Пушилина и главреда RT Маргариту Симоньян. СК подтвердил убийство Дарьи Дугиной. Взрывное устройство привели в действие дистанционным способом. По предварительной информации, мощность бомбы составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Ее закрепили под водительским сиденьем внедорожника.

Дарья Дугина возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», где с лекцией выступал ее отец. По предварительным данным, злоумышленники заминировали автомобиль журналистки на парковке. Очевидцы отметили, что камеры видеонаблюдения на стоянке давно не работают. Сразу после совершения теракта появилась версия о том, что изначальной жертвой должен был стать Александр Дугин, но в тот вечер он сел в другую машину.

СК России подтвердил, что гибель Дугиной носит заказной характер. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Раскрыли за два дня

В понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о раскрытии убийства журналистки. По данным ведомства, за преступлением стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей назвали 43-летнюю Наталью Вовк. Она приехала в Россию 23 июля со своей 12-летней дочкой. При въезде в страну на ее автомобиле Mini Cooper висели номера ДНР, а когда она прибыла в Москву, сменила их на казахстанские.

Источник фото: РИА «Новости»

Чтобы изучить, как и чем жила Дарья Дугина, злоумышленница организовала слежку. Она сняла квартиру в том доме, где жила журналистка. Соседка узнала украинку по фотографии. Она назвала предполагаемую убийцу «яркой девушкой». В день совершения преступления Вовк с дочкой отправились на фестиваль «Традиция». После совершения преступления украинка через Псковскую область уехала в Эстонию. На этот раз — на украинских номерах.

Украинский след

Незадолго до убийства Александру Дугину поступали угрозы от националистов с Украины. По его словам, их также получала Дарья. В последнее время угроз было слишком много, но ни отец, ни дочь не придали этому значения.

По данным портала «НемеZида», собирающего информацию об участниках террористических группировок и формирований, Наталья Вовк (в девичестве Шабан) является военнослужащей националистического полка «Азов»*. Участники проекта опубликовали фотографию удостоверения гражданки Украины — согласно ему, она является действующим полковником украинской Нацгвардии.

Чуть позже ФСБ опубликовала кадры с предполагаемой убийцей. На ролике — момент ее въезда в Россию, заселение в дом, где жила Дарья Дугина, а также выезд из страны после совершения теракта. Судя по кадрам, Наталья Вовк перекрасила волосы — в РФ она въезжала блондинкой, а после камеры запечатлели ее с темными волосами.

По информации «Московского комсомольца», Вовк ранее уже бывала в России. Издание отметило, что украинка минимум трижды пересекала границу. Ее родственники заявили, что месяц назад она якобы уехала в Европу, и с тех пор не появлялась в своей мариупольской квартире. Украинские власти открестились от убийства Дарьи Дугиной. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, руководство страны не имеет отношения к теракту.

Убийца спряталась в Эстонии

После совершения преступления Вовк пересекла российскую границу и укрылась в Эстонии. По словам сенатора Владимира Джабарова, власти республики откажут России в выдаче украинки.

«Да, она находится в Эстонии. У меня абсолютная уверенность, что эстонцы ее нам не выдадут», — подчеркнул он.

Военный эксперт Михаил Тимошенко отметил, что проникновение Вовк в Россию является недоработкой пограничников. Он также предположил, что эстонские власти проигнорируют российские обвинения в адрес Натальи Вовк относительно убийства журналистки Дарья Дугиной.

Эстонская сторона отказалась предоставлять информацию о местонахождении Вовк. Департамент полиции и погранохраны республики не стал комментировать информацию ФСБ России. В эстонском ведомстве добавили, что не получали соответствующих запросов от РФ.

Источник фото: РИА «Новости»

Спустя некоторое время убийство дочери прокомментировал политолог Александр Дугин. Он заявил, что волю россиян хотели подавить «кровавым террором». По его словам, враги России убили Дарью «подло и исподтишка», но злоумышленники не смогут добиться своего.

Убийство прокомментировал президент Владимир Путин. Он назвал случившееся подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил журналистку Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.

Мир отреагировал на убийство

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что необходимо установить все обстоятельства случившегося. Организация призвала провести расследование убийства Дарьи Дугиной.

На убийство журналистки отреагировал Госдеп США. Глава пресс-службы ведомства Нед Прайс заявил, что Штаты безоговорочно осуждают убийства мирных граждан. Прайс отметил, что не сомневается — Россия проведет расследование теракта и напомнил, что украинские власти отрицают причастность к убийству.

Москвичи организовали стихийный мемориал в центре столицы в Брюсовом переулке. Неравнодушные люди начали приносить цветы и зажженные свечи к скульптуре «Весть». Прощание с журналисткой состоится в 23 августа в телецентре «Останкино».

Дарья Дугина родилась в Москве в 1992 году. Девушка окончила МГУ, поддерживала республики Донбасса, часто бывала и в ЛНР, и в ДНР. Недавно власти Великобритании ввели против нее и ее отца санкции — якобы за распространение дезинформации.

* Националистический полк «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.