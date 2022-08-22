Бомбу в машине Дарьи Дугиной запустили дистанционно

Злоумышленники следили за перемещениями политолога Дарьи Дугиной, а взрывное устройство в ее автомобиле привели в действие дистанционно. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В настоящее время установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом», — сообщил источник.

Правоохранители также предположили, что за политологом следили и контролировали перемещение ее автомобиля.

Аналогичную версию ранее озвучил Telegram-канал Mash. За политологом следили люди с обезличенными телефонами, с одного из них отправили сигнал на дистанционное взрывное устройство. Это показали данные биллинга — за внедорожником ехали с парковки, где предположительно заминировали, до места взрыва. После убийства номера пропали из сети.

Политолог, дочь философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла 20 августа. Внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался на Можайском шоссе. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве общеопасным способом и предположили, что оно было заказным. Сейчас они рассматривают несколько версий.