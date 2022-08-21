Названа мощность сдетонировавшей бомбы в машине Дарьи Дугиной

Мощность взрывного устройства, заложенного под днищем джипа, в котором ехала политолог и журналист Дарья Дугина, составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства подчеркнул, что следователи уже забрали остатки взрывного устройства на экспертизу.

«Мощность бомбы составила примерно 400 граммов в тротиловом эквиваленте», — уточнил источник.

Ранее аналогичную информацию опубликовал военкор Владлен Татарский. По его мнению, взрывное устройство в автомобиле Дугиной находилось под сиденьем, где спрятали около 400 граммов тротила.

СМИ раскрыли подробности подрыва автомобиля Дарьи Дугиной.

О подрыве автомобиля Дугиной стало известно вечером в субботу, происшествие произошло в населенном пункте Большие Вяземы. Салон автомобиля загорелся, девушка погибла на месте.

Появились разные версии причин трагедии. Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала проверить причастность к убийству украинские спецслужбы, эту вероятность опроверг советник главы президента Михаил Подоляк.