Названа мощность сдетонировавшей бомбы в машине Дарьи Дугиной
Источник ТАСС: мощнрсть бомбы в машине Дарьи Дугиной составила 400 граммов тротила
Мощность взрывного устройства, заложенного под днищем джипа, в котором ехала политолог и журналист Дарья Дугина, составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства подчеркнул, что следователи уже забрали остатки взрывного устройства на экспертизу.
«Мощность бомбы составила примерно 400 граммов в тротиловом эквиваленте», — уточнил источник.
Ранее аналогичную информацию опубликовал военкор Владлен Татарский. По его мнению, взрывное устройство в автомобиле Дугиной находилось под сиденьем, где спрятали около 400 граммов тротила.
СМИ раскрыли подробности подрыва автомобиля Дарьи Дугиной.
О подрыве автомобиля Дугиной стало известно вечером в субботу, происшествие произошло в населенном пункте Большие Вяземы. Салон автомобиля загорелся, девушка погибла на месте.
Появились разные версии причин трагедии. Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала проверить причастность к убийству украинские спецслужбы, эту вероятность опроверг советник главы президента Михаил Подоляк.