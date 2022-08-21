Дарья Дугина погибла в результате взрыва автомобиля. Что известно к этому часу

Молодой политолог Дарья Дугина, дочь известного философа и общественного деятеля Александра Дугина, погибла в результате подрыва автомобиля. Трагедия произошла вечером в субботу на Можайском шоссе, неподалеку от поселка Большие Вяземы. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки, совершенного общеопасным способом.

Что произошло

Трагедия произошла 20 августа, около 21:00, в Одинцовском городском округе. Белый внедорожник Toyota Land Cruiser, в котором находилась Дарья, взорвался на ходу. 29-летняя девушка погибла на месте.

«Сработало, предположительно, установленное в автомобиле взрывное устройство. И затем произошло возгорание машины. Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена: это журналист и политолог Дарья Дугина», — сообщила «360» старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Известный блогер, ополченец Владлен Татарский написал в своем Telegram-канале, что, по его данным, 400 граммов тротила без оболочки было заложено прямо под сиденьем автомобиля.

«На ВИП-парковке, где стояло ее авто на фестивале, уже давно не работали камеры наблюдения. Прямо за Дашей ехал отец, у которого все это произошло на глазах. Он сейчас в больнице», — добавил Татарский.

Дарья Дугина и ее отец, ехавший сзади на другой машине, возвращались с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», где Дугин выступал с лекцией. Предположительно, именно там, на стоянке, неизвестные заминировали авто. По свидетельствам очевидцев, камеры на парковке уже давно не работают. Не исключено, что целью преступников был Александр Дугин — именно он должен был ехать на машине, в которую в итоге села Дарья.

Чем известна Дарья Дугина

Дочь философа Александра Дугина родилась в Москве в 1992 году, окончила МГУ. Дарья выступала с лекциями, в частности, интересовалась французской историей. Поддерживала ДНР и ЛНР, не раз приезжала в республики. Недавно Дарья вместе с отцом попала под британские санкции — якобы за распространение дезинформации.

Друг Дарьи Сергей Александров рассказал «360», что ее убийство может быть связано с профессиональной деятельностью.

«У них достаточно много врагов. Им и угрожали до этого. Честно говоря, сейчас пока нет понимания, что произошло <…> Забрали жизнь показательно, чтобы близкие люди мучились и страдали, что такой замечательный человек ушел. Я более чем уверен, что это связано с ее профессиональной деятельностью и патриотической позицией», — сказал Александров.

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования в своем Telegram.

«Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина <…> Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка», — написал Пушилин.

Военкор Аким Апачев также считает, что целью преступников был Александр Дугин. Он добавил, что общался с Дарьей незадолго до гибели.

«Единственный способ обезопасить страну — уничтожить нашего естественного врага, сидящего в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Николаеве, Одессе и в других русских городах», — сказал Апачев.