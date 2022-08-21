Автомобиль взорвали в Одинцовском городском округе

Внедорожник взорвался в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа на Можайском шоссе. Об этом сообщил источник в экстренных службах Московской области. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах виден полыхающий автомобиль. Далее можно увидеть, что место оцепили.



На фотографии с место видно, что пострадал белый внедорожник Land Cruiser Prado.

Источник фото: телеканал «360»

По словам источника, автомобиль взорвался во время движения. На место прибыли оперативные службы для установления всех обстоятельств случившегося.



В пресс-службе подмосковного главка МВД «360» сообщили, что у них есть заявка на горящий автомобиль. Сообщения про то, что машина взорвалась не подтвердили.

В пресс-служде ГУ МЧС по Московской области сообщили, что пожарные прибыли на место к горящему автомобилю. Сообщение о подрыве в ведомстве также не подтвердили.