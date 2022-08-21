СК заявил о заказном характере убийства Дарьи Дугиной

Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной носит заказной характер. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер», — заявили в ведомстве.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дарьи Дугиной в производство Главного следственного управления ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело после гибели Дугиной. По данным следствия, 20 августа, около 21:00, в Одинцовском городском округе, в районе поселка Большие Вяземы, в Toyota Land Cruiser на полном ходу сработало, взрывное устройство, предположительно, установленное в автомобиле.

После этого иномарка загорелась. Дугина, которая находилась за рулем, погибла на месте. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинская, взрывотехническая и молекулярно-генетическая экспертизы.