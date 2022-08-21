Власти Украины заявили о непричастности к гибели Дарьи Дугиной

Украина не имеет отношения к гибели дочери российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарье. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения», — заявил Подоляк.

Дарья Дугина погибла при взрыве своего автомобиля на Можайском шоссе, когда возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Дистанция», где выступал ее отец. Александр Дугин в момент взрыва находился в соседней машине и гибель дочери произошла на его глазах.

Следователи установили, что взрывное сдетонировавшее взрывное устройство заложили под днище автомобиля со стороны водителя. В СК подчеркнули, что собранные данные позволяют говорить, что убийство было заказным. Расследованием уголовного дела по факту смерти Дарьи Дугиной займется центральный аппарат Следственного Комитета.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала следователей изучить версию о причастности Украины к смерти Дарьи Дугиной. Она подчеркнула, что есть достаточно доказательств о причастности государственных и силовых структур Украины к различным преступлениям.