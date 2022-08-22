ООН призвала установить все факты убийства Дугиной

Организация Объединенных Наций (ООН) призывает провести расследование и выявить все обстоятельства гибели российской журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной. Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, его процитировал ТАСС.

«Мы призываем [провести] расследование для установления всех фактов, стоящих за гибелью Дарьи Дугиной», — заявил Дюжаррик.

Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. Журналистка возвращалась с фестиваля «Традиция». Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки, совершенного общеопасным способом.

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с исполнительницей убийства Дугиной, ею оказалась Наталья Вовк, гражданка Украины. В Россию Вовк прибыла вместе с 12-летней дочерью 23 июля этого года. Исполнительница убийства Дугиной, по данным ФСБ, является военнослужащей Нацгвардии Украины и, предположительно, полка «Азов»*.

* Националистический полк «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.