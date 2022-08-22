ФСБ заявила, что убийство Дугиной раскрыто

Федеральная служба безопасности России сообщила, что дело об убийстве политолога и журналиста Дарьи Дугиной раскрыто. За ним стоят украинские спецслужбы. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Исполнителем преступления оказалась 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. Она приехала в Россию 23 июля вместе с 12-летней дочкой Софией Ш. Вовк арендовала квартиру в московском доме, где жила Дугина. Для слежки за ней использовали машину Mini Cooper. На авто трижды меняли номера — использовали номерные знаки Украины, ДНР, Казахстана.

Вовк и ее дочь в день преступления приехали на фестиваль «Традиция», а после управляемого подрыва 21 августа уехали сначала в Псковскую область, а оттуда — в Эстонию. Материалы расследования дела передали в Следственный комитет России.

Дарья Дугина погибла 20 августа вечером в результате подрыва машины, в которой она находилась. По информации от правоохранительных органов, взрывное устройство активировали дистанционно. Все произошло на Можайском шоссе в Московской области, неподалеку от поселка Большие Вяземы.

Дугиной было 29 лет, она являлась дочерью известного философа и общественного деятеля Александра Дугина.