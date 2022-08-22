Дугину устранила профессиональная убийца

Мировая общественность и Эстония, где скрылась убийца журналистки Дарьи Дугиной, проигнорируют обвинения в убийстве, заявил «360» военный эксперт Михаил Тимошенко. По его словам, возникает вопрос к российским пограничникам, как они пропустили украинку Наталью Вовк, которую назвали исполнительницей преступления.

Далее — прямая речь собеседника.

Плевать они хотели на эти обвинения. «Вы сначала докажите, что это та самая, из „Азова“*. Вот тогда еще, может быть, мы прочитаем то, что вы пишете. А если она из „Азова“*, то как вы ее сами пропустили на свою территорию? А куда смотрели пограничники?»

Дама все сделала грамотно. Она въезжала [в Россию] из Донбасса. Машина с донбасскими номерами. Машина маленькая? Да, совсем, это Mini Сooper. За рулем кто, женщина? Да. С ребенком? Да. Беженка, проезжай!

Мы не одну передачу (Михаил Тимошенко — ведущий программы „Военное ревю“ — прим. ред.) говорим: ребята, бдительность повыше, пожалуйста, и ушки топориком

«Какие могут быть претензии? Вы же сами виноваты, сами пропустили. Вы же проводите спецоперацию на Украине? Ну так чего вы пускаете нацистов?» Вот ответ.

В Эстонии тоже не очень понятно, как пропускали [Наталью Вовк]. Эстония не пропускает людей с шенгенскими визами, выданными в Эстонии. Значит, у нее была шенгенская виза, выданная не в Эстонии, а, видимо, на Украине.

Источник фото: РИА «Новости»

А кто проверял загранпаспорт? Погранец. Не думали. Наверное, ФСБ не успела поставить «сторожок». Сколько до Пскова ехать? Часа четыре, ну пять. Пусть в ночное время — шесть. И все — она на погранпереходе.

* Националистический полк «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.