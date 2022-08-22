Гражданка Украины Наталья Вовк, которую подозревают в подрыве машины журналистки Дарьи Дугиной, приехала в Россию 23 июля, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Там добавили, что после совершения преступления подозреваемая вместе с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область, сообщило РИА «Новости».

По данным следствия, в день убийства Вовк с дочерью была на литературно-музыкальном фестивале «Традиция». Там же в качестве почетного гостя находилась Дарья Дугина.

«После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа 2022 года Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», — рассказали правоохранители.

Ранее ФСБ сообщила, что дело об убийстве Дугиной раскрыли. По версии силовиков, заказчиками выступили украинские спецслужбы.

Вечером 20 августа в Одинцовском городском округе взорвалась машина, в которой находилась Дарья Дугина. Правоохранители заявили, что взрывное устройство привели в действие дистанционно.