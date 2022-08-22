«Хотели подавить нашу волю». Дугин впервые прокомментировал убийство дочери
Политолог Дугин назвал убийство дочери «кровавым террором»
Политолог Александр Дугин назвал убийство своей дочери Дарьи попыткой подавить волю россиян «кровавым террором». Его слова в своем Telegram-канале опубликовал основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.
По словам политолога, его дочь была «прекрасной православной девушкой», патриотом и восходящей звездой в начале пути.
«Враги России ее подло, исподтишка убили… Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются», — заявил Александр Дугин.
Он добавил, что желать мести — слишком мелко и не по-русски, поэтому необходима победа в борьбе с врагами России. На алтарь этой победы свою жизнь положила Дарья Дугина, отметил политолог.
Журналистка погибла в результате подрыва своей машины вечером 20 августа. В правоохранительных органах сообщили, что взрывное устройство привели в действие дистанционным способом. Прощание с Дарьей Дугиной назначили на 23 августа. Оно состоится в телецентре «Останкино».