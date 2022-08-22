«Хотели подавить нашу волю». Дугин впервые прокомментировал убийство дочери

Политолог Александр Дугин назвал убийство своей дочери Дарьи попыткой подавить волю россиян «кровавым террором». Его слова в своем Telegram-канале опубликовал основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

По словам политолога, его дочь была «прекрасной православной девушкой», патриотом и восходящей звездой в начале пути.

«Враги России ее подло, исподтишка убили… Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются», — заявил Александр Дугин.

Он добавил, что желать мести — слишком мелко и не по-русски, поэтому необходима победа в борьбе с врагами России. На алтарь этой победы свою жизнь положила Дарья Дугина, отметил политолог.

Журналистка погибла в результате подрыва своей машины вечером 20 августа. В правоохранительных органах сообщили, что взрывное устройство привели в действие дистанционным способом. Прощание с Дарьей Дугиной назначили на 23 августа. Оно состоится в телецентре «Останкино».