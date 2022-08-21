Появились кадры с места взрыва внедорожника в Одинцовском районе

Автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа. В распоряжении «360» оказались видео с места происшествия.

На кадрах можно увидеть охваченный пламенем внедорожник, который съехал с дороги, а также большое количество людей и машин.

Также на месте был общественный деятель Александр Дугин. Его дочь Дарья погибла в происшествии.

Свои соболезнования в связи со смертью девушки в Тelegram-каналах выразили глава ДНР Денис Пушилин, главный редактор RT Маргарита Симоньян, писательница Мария Юденич, скрипач Петр Лундстрем.

Очевидец рассказал «360», что сразу не увидел, а потом заметил лежащую на дороге женщину. На место происшествия приехала аварийная служба. После осмотра сотрудники сообщили, что пострадавшая скончалась.

Правоохранители оцепили место взрыва автомобиля. Они сейчас выясняют все обстоятельства случившегося. На кадрах с места было видно, что загорелся белый внедорожник Land Cruiser Prado.