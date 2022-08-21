Правоохранители оцепили место взрыва автомобиля в Одинцовском районе

Внедорожник взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, место оцеплено.

На кадрах с места происшествия видно, что сейчас там находятся полицейские машины.

Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Источник фото: телеканал «360»

О том, что на Можайском шоссе взорвался автомобиль ранее сообщил источник в экстренных службах Московской области.

Кадры с места происшествия публиковал «360». На ролике виден охваченный огнем автомобиль, также можно увидеть, что место оцепили. На фотографии с места видно, что пострадал белый внедорожник Land Cruiser Prado.

По словам источника, автомобиль взорвался во время движения. На место прибыли оперативные службы для установления всех обстоятельств случившегося.