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    21 августа 2022, 01:46

    Правоохранители оцепили место взрыва автомобиля в Одинцовском районе

    Алла Морген, Валерия Шафирко

    Внедорожник взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского городского округа. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, место оцеплено.

    На кадрах с места происшествия видно, что сейчас там находятся полицейские машины.

    Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

    Правоохранители оцепили место взрыва автомобиля в Одинцовском районе | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    О том, что на Можайском шоссе взорвался автомобиль ранее сообщил источник в экстренных службах Московской области.

    Кадры с места происшествия публиковал «360». На ролике виден охваченный огнем автомобиль, также можно увидеть, что место оцепили. На фотографии с места видно, что пострадал белый внедорожник Land Cruiser Prado.

    По словам источника, автомобиль взорвался во время движения. На место прибыли оперативные службы для установления всех обстоятельств случившегося.